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鼓勵婚育 林口社會宅保留一定比例給新婚懷孕者

發稿時間：2018/05/21 18:51

最新更新：2018/05/21 18:51

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（中央社記者劉麗榮台北21日電）為鼓勵年輕人婚育，內政部研擬讓新婚、懷孕者可優先承租社會住宅。官員今天表示，由世大運選手村轉型的林口社會住宅將保留一定比例給新婚、懷孕民眾。

行政院日前提出少子化解決方案，內政部配合修改相關住宅補貼辦法，新婚、懷孕者可增加評點，有利於爭取租金補貼或購屋貸款利息補貼。

內政部長葉俊榮在最新一期「阿榮講堂」談人口老化和少子化政策時也提到，未來社會住宅政策將推廣新婚、懷孕者，比照育有未成年子女者，可優先承租社會住宅或享有租金補貼等措施。

營建署國宅組長朱慶倫受訪指出，林口選手村轉作社會住宅，規劃有2500戶對外招租，6月初將公告招租，7月2日受理申請，其中30%為弱勢保障戶，其餘70%開放抽籤。

為鼓勵婚育，內政部研擬讓新婚、懷孕者優先承租社會住宅，內政部官員表示，林口社會住宅將保障一定比例給新婚或懷孕者，只要在地就業，戶籍不在新北市也能申請。

只租不售的社會住宅近來越來越搶手，台北市平均中籤率5%，台中市11%。官員指出，林口社會宅對於新婚、懷孕者有保留一定的量，此外價格也會更優惠。

林口社會住宅由中央出資，委由台北市政府興建，並於完工後先借給台北市政府作為選手村住宿。賽會結束後，選手村轉為社會住宅，並針對小家庭、單身青年、經濟與社會弱勢者等不同族群，規劃1至4房型，滿足多元居住及生活需求。（編輯：林沂鋒）1070521

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