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法媒：中國利用衛生議題對台灣施壓

發稿時間：2018/05/21 19:24

最新更新：2018/05/21 19:37

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（中央社記者曾依璇巴黎21日專電）法國「費加洛報」刊出一篇發自台灣的報導，題為「當中國利用衛生（議題）對台灣施壓」，報導說，北京當局在國際組織孤立台灣，即使事涉衛生安全也一樣。

台灣自2009年起，連續8年受邀以觀察員身分參與在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會（WHA），但2017年和今年都未受邀。今年大會從21日到26日舉行。

費加洛報（Le Figaro）網路版20日報導，海峽兩岸間的緊張關係不僅在軍事，北京同時也在國際組織對台灣施壓、孤立台灣，世界衛生組織（WHO）是其中一個戰場，即使事涉衛生安全也一樣。

報導引述世衛組織公關部門主管柴伊布（Fadela Chaib）的說法，她證實今年未寄送邀請函給台灣當局，台灣過去在建立於兩岸之間諒解的特殊安排下受邀，「若重新建立（諒解），世衛組織很樂意讓台灣觀察員未來便於參與世衛大會」。

報導說，台灣預料到會有這種情況，台灣當局3月底邀請媒體赴台參訪，當時數名官員說，台灣與世衛組織的關係早就變得鬆散，一名外交部高階官員說，2017年，台灣試著參加18場技術會議，最後只去成5場。

這名外交官員說，在中國要求下，世衛組織「抵制」台灣，數月前，泰國曼谷有一場會議，台灣派駐在日內瓦的專家前一天才知道消息；有時台灣專家還會被介紹是來自中國一省，「我們無法接受這種冒犯」。

這名官員說，世衛組織拒絕台灣參與，等同放棄自己的政治中立性，把國際衛生安全置於危險而不顧。

報導說，台灣不斷與世衛組織接洽，幾個世衛組織會員國組成「台灣之友」試圖說服世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣參與會議；巴拉圭和史瓦帝尼（Eswatini, 原史瓦濟蘭）的代表與負責對外關係小組的世衛組織副秘書長博柯茲（Michele Boccoz）會面；日本和美國特地致函；歐洲聯盟也為台灣發聲。但這些聲音都石沉大海。

報導提到，台灣記得2002年從中國傳染的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）造成的混亂，北京當時被指控企圖隱匿疫情，數月之內，病毒傳遍全球，約8000人感染、其中約800人病故；被世衛組織排除在外的台灣，無法取得任何資訊，最終也有數十人死亡，世衛組織還要醫護人員向中國索取即時資訊和診斷工具，台灣不希望再次體驗這種創傷。

費加洛報記者訪問「法國現代中國研究中心」（CEFC）協同研究員羅文笙（Vincent Rollet），他說，總統蔡英文於2016年當選，中國高層認定蔡總統有意宣告獨立，因為她反對「一個中國」原則和「九二共識」，這終結了前總統馬英九拉近兩岸關係的計畫，台灣也不再獲邀參與世衛組織的會議。

報導說，中國為了「重新奪回」台灣，採取較具攻勢的政策，例如陸續促使巴拿馬、多明尼加與台灣斷交。

報導最後表示，雖然台灣未獲邀出席世衛大會，仍有代表團前往日內瓦，這對台灣來說，是個宣傳全民健康保險制度和成功防治登革熱、瘧疾、小兒麻痺的機會。（編輯：郭中翰）1070521

（中央社製圖）（中央社製圖）
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