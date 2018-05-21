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島或礁 紐時：台灣捍衛太平島主權

發稿時間：2018/05/21 19:58

最新更新：2018/05/21 19:58

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（中央社南海太平島20日綜合外電報導）在南海存在激烈爭議的南沙群島中，太平島擁有最大天然地貌，是一塊有森林覆蓋、陽光普照的橢圓形陸地。一條跑道從中劈開，使它看起來像一顆漂浮在蔚藍大海中的咖啡豆。

它叫太平島，不是由強烈聲稱擁有這片海域主權的中國所佔領，而是民主自治的台灣所有。

「紐約時報」報導，台灣海巡署長李仲威日前走訪太平島時說明，這裡「應該成為一個人道救援中心」。他率官員和記者前去視導人道救援演練，模擬發生貨輪碰撞的情況。

李仲威告訴記者：「如果真的發生碰撞事件，可能傳出重大災情，需要更加厚實的救援能量才能解決問題。因此我們正嘗試儘可能提升救援能量。」

除了台灣，中國、菲律賓、越南也主張擁有太平島主權。

台灣主張，當地實際上是一個符合「聯合國海洋法公約」（United Nations Convention on the Law of the Sea）定義的島嶼，但是常設仲裁法院兩年前裁定太平島是礁岩，意指它無法維持人類居住或經濟活動。仲裁結果將太平島矮化為礁，意味台灣不可再將太平島遼闊水域主張為專屬經濟海域。

太平島的確是一塊賞心悅目的「礁岩」。機場跑道於2007年完工，2012年擴建，跑道兩側綠意盎然，有香蕉樹也有椰子樹。沿路設有警告標誌，提醒小心掉落的椰子。當地不但充斥海鳥，也是綠蠵龜築巢地。

相形之下，中國在南沙群島的人造島，則是新到缺乏顯著植被。

島上4口淡水井是台灣主張太平島為「島嶼」的理由之一，可提供灌溉小塊土地的水源，為當地150到200名駐守官兵供應蔬菜。

目前是台灣傅爾布萊特計畫（Fulbright）資深訪問學人的西東大學（Seton Hall University）法學教授陸梅吉（Margaret K. Lewis）指出：「如果太平島在國際法上不被視為一座島嶼，那當地水域就沒有什麼可被視為島了。這是最適合人類居住的島。」

中國、台灣和越南都宣稱擁有南沙群島的全部主權，菲律賓、馬來西亞和近期的汶萊則宣稱擁有部分主權。

從台灣南端起飛的那一趟太平島之旅，航程歷時3小時20分鐘，意在較為溫和地展現台灣的主權。

台灣在南海爭端中扮演的角色在很大程度上被中國掩蓋了。台灣的地位即便沒有受到直接威脅，也不太穩定，儘管在2013年中國開始大肆造島之前，台灣已經擁有這塊最大的水上陸地70多年。

大體而言，中國盡一切努力要削弱台灣在國際事務中的話語權，主張它是中國領土的一部分，儘管北京的共產黨政府從未佔領過台灣。

在1949年中國內戰結束，中國共產黨取得勝利、中華民國的國民黨軍隊撤退到台灣之前，對南沙群島的主權主張就已經出現了。這反倒讓中國如今加強了自己的主張。

中國一直在南海穩步建構自身軍事存在。中國18日宣布，它的轟炸機首度在自己的另一塊領土上降落，那就是北邊西沙群島中的永興島，再度引發五角大廈予以譴責。

台灣新成立的海洋委員會的高級官員陳裕興走訪太平島時，對當地水域提出了不同的願景說：「我們希望這是一個和平的地方。」

一名年輕的海巡署中尉表示，他和同事們在附近水域碰到的大多是越南漁民的活動。越南佔據的一個小礁岩在遠方視野內，約相隔7海里。另一個由中國控制的礁岩則位於12海里外。（譯者：何宏儒/核稿：劉學源）1070521

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