賴揆平衡南北發展 2019年啟動地方創生

（中央社記者顧荃台北21日電）行政院長賴清德今天表示，台灣建設重北輕南，人口往都市集中，為因應未來嚴峻的人口與國家競爭力問題，將2019年訂為「地方創生」元年，將透過政策，促進島內移民及都市減壓。



賴清德下午主持第一次地方創生會報，他晚間在臉書發文表示，地方創生的目的在協助地方發揮特色，吸引產業進駐及人口回流，繁榮地方，進而促進城鄉及區域均衡適性發展。



賴清德表示，地方創生應要超越社區總體營造、文化創意、甚至農村再生的層次，用經濟產業發展的思維，結合地方特色與導入科技，進行跨域整合，結合學校和志工的力量，帶動人口成長及生活環境優化，這是一項需要全民參與的跨領域整合工作，成功的關鍵在於產官學研社各界的全面參與。



賴清德說，行政院將地方創生的政策執行，提升到院級會報，不只要彰顯政府對於均衡台灣，縫合城鄉差距的重視，更重要的是希望透過公私資源的整合，建構中央與地方的協調平台，讓相關的預算與資源分配可以合理化，發揮最大的效益。



他說，啟動地方創生刻不容緩，這次會議中，行政院將2019年訂定為地方創生元年，政府將透過擬定符合地方創生精神的策略與行動方案，據此逐步推動，以緩和總人口減少及高齡少子化趨勢，達成2030年總生育率達1.4，總人口數不低於2000萬人的願景，並透過地方創生的執行，來促進島內移民及都市減壓，達成「均衡台灣」的目標。（編輯：楊凱翔）1070521