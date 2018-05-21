劉政鴻擬選苗栗縣長 國民黨苗縣選舉添變數

（中央社記者謝佳珍台北21日電）中國國民黨籍立法委員陳超明今晚表示，前苗栗縣長劉政鴻曾透露要選苗栗縣長，但他不敢確定劉政鴻最後決定；國民黨人士也說，黨主席吳敦義上週已與劉政鴻溝通，會積極處理。



國民黨已通過提名現任苗栗縣長徐耀昌尋求連任，不過，三立新聞網報導，劉政鴻正盤算6月底正式宣布參選，投下震撼彈。



陳超明晚間告訴中央社記者，劉政鴻在國民黨徵召徐耀昌尋求連任之前與之後，都曾向他透露參選意願，他覺得劉政鴻內心很掙扎，也向劉政鴻分析各種狀況。



如何解決問題，陳超明說，希望能以和為貴，誠意與真心很重要，期盼黨中央能圓滿解決。



不願具名的國民黨黨務人士表示，苗栗縣分為以劉政鴻為主的劉派，以及徐耀昌、前苗栗縣長傅學鵬為主的黃派，因為國民黨提名後龍鎮長朱秋隆尋求連任，後龍又是劉政鴻老家，但國民黨苗栗縣議員李文斌卻推出妻子與朱秋隆對壘，一個是劉派、一個被認為是黃派推出的人選，搞得兩邊關係緊張，也因此有劉派拱劉政鴻參選，希望幫忙出一口氣。



國民黨黨務人士說，地方有人鼓勵劉政鴻參選，苗栗縣地方黨部回報狀況後，吳敦義上週已分別找劉政鴻與徐耀昌溝通，希望化解誤會。



這名人士表示，劉政鴻「忠黨愛國」，黨中央知道他心裡有很多不滿，但劉政鴻與徐耀昌都是地方領袖，希望他們都能站在黨的立場考量，為了黨的團結，即使受委屈也要忍耐，為國民黨勝選考量。



對於傳聞6月底可能宣布參選，截至記者截稿前，，仍無法聯繫上劉政鴻。（編輯：李淑華）1070521