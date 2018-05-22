立院三讀 外館增設政務公使

（中央社記者蘇龍麒、王承中台北22日電）立法院會今天三讀修正通過駐外機構組織通則部分條文，增訂公使及副常任代表，得以政務任用的規定，但總員額不得超過10人，以兼顧彈性用人及常任文官發展機會。



行政院在提案說明中指出，原本僅限定大使及常任代表得為政務職，增訂公使及副常任代表得以政務任用的規定，是考量駐外機構公使及副常任代表，肩負襄助大使及常任代表綜理館務的責任，其任用派免也需配合駐在國國情及政府政策，且因應多變國際環境挑戰，進用多元人才有助外交工作的推動。



不過，親民黨立委周陳秀霞上午在院會發言時表示，增訂公使及副常任代表對於常任文官體制的傷害大，剝奪常任文官的位子，親民黨團反對這樣的修法，要求維持現行條文、不予修正。



國民黨立委江啟臣等人則在國民黨立法院黨團召開記者會時表示，在民進黨錯誤的兩岸政策影響外交空間下，優秀外交官因斷交國越來越多，正式駐外機會越來越少，已經缺乏歷練的機會，現在民進黨把副代表這個位子交給政黨利益的酬庸，在外交專業同仁最需要士氣時，這無疑是一種莫大的打擊。



民進黨立委蔡易餘說，考量國際情勢變遷與台灣外交處境的困難，因應各種新興議題的興起與挑戰，駐外公使需要更多元的思維與納入更廣泛的人才，因此提出讓有更專業背景的人才，以政務方式擔任公使或副常任代表。



他說，條文規定配置公使、副常任代表2人以上的館處，才可以有1人改列政務職，目前有美國、日本、歐盟、菲律賓、印尼與世界貿易組織（WTO）等6個館處符合規定，都是相當重要的館處，且政務公使與副代表有10人的總員額管制。



全案經過表決後，民進黨團以55人贊成、5人反對的人數優勢勝出。



行政院版本提案指出，為避免影響駐外機構內部管理，並確保外交工作穩定性及延續性，考量駐外機構內部公務倫理，三讀通過的條文規定，配置公使、副常任代表2人以上的館處，才能任命1人為政務公使或政務副常任代表，以避免影響館處內部組織運作順暢。



有鑒於外交工作具專業性及延續性，且外交專業人才需長時間培養且經不同職務歷練，為兼顧彈性用人及常任文官發展機會，採總量管制方式，三讀條文規定，政務公使與政務副常任代表總員額不得超過10人。



此外，三讀條文也規定，在未設駐外機構的國家或城市，得遴派名譽領事。全案上午經表決後順利完成三讀。（編輯：溫貴香）1070522