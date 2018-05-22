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和沛科技大減資到接近零 翟本喬：與解散的不同在責任

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綠智庫民調：侯友宜挫蘇貞昌 柯文哲獨強

發稿時間：2018/05/22 12:12

最新更新：2018/05/22 12:12

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（中央社記者葉素萍台北22日電）新台灣國策智庫今天公布最新民調指出，台北市長選舉即使民進黨推出強棒陳菊，柯文哲仍以32.9%打敗丁守中30.4%、陳菊24%；新北市長選舉，侯友宜以44.3%打敗蘇貞昌的30.7%。

另外，六都民眾主要人物好感度，前四名依序為，國民黨新北市長參選人侯友宜(50.2%)、台北市長柯文哲(48.5%)、行政院長賴清德(47.9%)、台中市長林佳龍(43.8%)。

新台灣國策智庫今天召開「六都市長就任三年半施政滿意度暨年底大選評估」民調記者會。

新北市長選舉支持度，國民黨的侯友宜以44.3%，打敗民進黨蘇貞昌的30.7%。

台北市長選舉支持度，若台北市長柯文哲與中國國民黨的丁守中對決，柯文哲以41.3%打敗丁守中的36.1%。若民進黨推出立委姚文智，柯文哲支持度39.4%，丁守中是33.5%，姚文智13.8%。

如果民進黨推出行政院長賴清德，柯文哲支持度34%，丁守中30.4%，賴清德22.8%。如果民進黨推出總統府秘書長陳菊，柯文哲支持度32.9%，丁守中30.4%，陳菊24%。

桃園市長選舉支持度，民進黨鄭文燦61.4%對上國民黨陳學聖的17.8%；台中市長選舉支持度，民進黨林佳龍的43%，對上國民黨盧秀燕的32.2%；台南市長選舉支持度，民進黨黃偉哲的42.3%，對上國民黨高思博的18.7%，以及前立委許忠信的8.4%；高雄市長選舉支持度，民進黨陳其邁的52%，領先國民黨韓國瑜的21%。

至於看好度部分，51.3%的新北市民眾看好年底新北市長選舉由侯友宜當選；65.5%的桃園市民眾看好年底桃園市長選舉由鄭文燦當選；48%的台中民眾看好年底台中市長選舉由林佳龍當選。

至於六都主要政治人物好感度依序是，侯友宜50.2%、柯文哲48.5%、賴清德47.9%、林佳龍43.8%、新北市長朱立倫43.5%、新北市長參選人蘇貞昌41.4%、鄭文燦37.2%、總統蔡英文35.6%、立法院長蘇嘉全31.7%、高雄市長參選人陳其邁26.1%、台中市長參選人盧秀燕24.9%、台南市長參選人黃偉哲23.7%、桃園市長參選人陳學聖21.3%、高雄市長參選人韓國瑜18.9%、國民黨主席吳敦義18.6%、台南市長參選人高思博6.7%、高雄市代市長許立明4.2%、台南市代理市長李孟諺3.7%。

這次民調由趨勢民調於5月14到17日執行，調查六都年滿20歲以上的民調，整體完成4891份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負1.4個百分點。

六都執行的有效樣本及在95%的信心水準下的抽樣誤差分別是，新北市（814份、正負3.4個百分點）、台北市（819份、正負3.4個百分點）、桃園市（802份、正負3.5個百分點）、台中市（818份、正負3.4個百分點）、台南市（819份、正負3.4個百分點）、高雄市（819份、正負3.4個百分點）。(編輯：陳永昌) 1070522

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