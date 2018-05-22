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和沛科技大減資到接近零 翟本喬：與解散的不同在責任

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傳北市長戰柯文哲 陳菊：我不會參選

發稿時間：2018/05/22 12:18

最新更新：2018/05/22 12:52

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總統府秘書長陳菊（前中）22日與民進黨高雄市長參選人陳其邁（前排右3）等在立法院出席高雄鳳荔季行銷記者會，面對媒體詢問是否會參選台北市長，陳菊表示，「不可能；我不會參選」，強調自己更需要在黨內「為人扛轎」。中央社記者裴禛攝　107年5月22日總統府秘書長陳菊（前中）22日與民進黨高雄市長參選人陳其邁（前排右3）等在立法院出席高雄鳳荔季行銷記者會，面對媒體詢問是否會參選台北市長，陳菊表示，「不可能；我不會參選」，強調自己更需要在黨內「為人扛轎」。中央社記者裴禛攝　107年5月22日

（中央社記者陳俊華台北22日電）總統府秘書長陳菊今天答覆是否參選台北市長表示，「不可能；我不會參選」，強調自己更需要在黨內「為人扛轎」；也說軍法審判唯一死刑都能承受，「沒什麼能讓我受傷」。

陳菊上午到立法院出席「高雄鳳荔季行銷記者會」，會後媒體詢問，中國國民黨高雄市長選舉民調結果出爐，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜勝出，對民進黨高雄市長參選人陳其邁選情是否有信心。

陳菊說，「那當然啊」，過去民進黨在高雄12年非常辛苦的耕耘，讓高雄從過去重工業城市，透過民進黨執政那麼多年來，翻轉高雄、改變高雄，選舉過程絕對不是講空洞的話，陳其邁必然會在讓人民有感的政績下，有能力接班也會做得更好。

是否參選台北市長，陳菊說，「怎麼可能選台北市」，這樣的臆測沒有意義，她在高雄市長任期還剩下7、8個月，得到高雄市民認可後才到台北來，希望能輔佐總統蔡英文，讓蔡總統改革更順利，如果要當市長她就繼續在高雄就好，「這不可能」，很多臆測、很多人的熱情愛護她都很感謝，「我想我不會參選」。

另外，表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮日前說，若陳菊出來選，她會禮讓並將發表一篇文情並茂聲明，「她會感到終身遺憾」，這個「她」被媒體解讀為陳菊。

陳菊說，她從19歲起經過48年來，從政都是非常透明、簡單，可以公開接受任何檢驗，她都能承受唯一死刑的軍法審判，也在軍事監獄6年多的日子「沒什麼能讓我受傷」。

陳菊說，現在人生所扮演的角色，就希望更多年輕世代承擔台灣的責任，並輔佐蔡總統，讓蔡總統改革的理想，能讓台灣社會認同、接受；她更需要在民進黨內「為人扛轎」，一生的角色就是這麼單純。呂秀蓮和她一起坐牢5年，大家共同患難，「謝謝她（呂秀蓮）的批評指教」。（編輯：溫貴香）1070522

影片來源：中央社
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