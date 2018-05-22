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和沛科技大減資到接近零 翟本喬：與解散的不同在責任

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改革假釋制度 時代力量提出修正假釋三法

發稿時間：2018/05/22 12:20

最新更新：2018/05/22 12:20

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（中央社記者范正祥、蕭博文台北22日電）時代力量立法院黨團今天提出修正「假釋三法」相關主張，改革假釋制度，希望假釋改採法官保留原則，而非過去一直是由獄政行政人員專擅。

本身也是時代力量黨主席的立委黃國昌和黨團總召徐永明上午共同出席「打破黑箱假釋．回歸司法審查」黨團會議會後記者會，提出修正「假釋三法」（「刑事訴訟法」、「監獄行刑法」及「刑法」）相關主張。

黃國昌指出，時代力量這次提出「假釋三法」有關假釋制度的改革，最核心的內容就是，未來有關於假釋的審查，不再由監獄報法務部核准，必須由代表國家追訴犯罪行使刑罰權的檢察官向法院提出申請，由法院加以裁定的方式予以進行。

他說，現行的假釋制度是由監獄報請法務部核准，即可讓受刑人提早出獄。受刑人在監獄中到底要關多久，本質上是國家刑罰權的行使，但現行假釋制度竟把一半的刑期到底是否執行交給法務部這樣一個行政機構專擅，這制度是有問題的，國家刑罰權行使的範圍和程度，理論上本應回歸司法審查，而非讓行政機關專擅。

談及推動假釋制度改革，黃國昌強調，「在陰暗角落行使不受控制的權力，必須要停止。」這會期他在立法院舉行假釋制度公聽會時，與會學者專家共同提出訴求，希望藉由在刑法改變假釋審查的實質要件，配合在刑事訴訟法增列處理關於假釋審查法院的審查程序，以期能夠根本對目前弊案叢生的假釋制度進行改革。

徐永明表示，假釋過去一直是個黑箱，由獄政行政人員把持，所以常常產生關說的問題。因此，黨團提出「假釋三法」改革方案，希望改採法官保留原則，未來更審慎處理。雖然本會期即將結束，希望改革可以獲得各黨團的支持。

對於時代力量提出修正「假釋三法」的相關主張，法務部政務次長陳明堂說，還沒有看到立委提出的修正草案條文，無法表示意見。（編輯：張均懋）1070522

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