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傘兵意外 漢光演習降落傘全數拆檢重摺

發稿時間：2018/05/22 13:50

最新更新：2018/05/22 13:50

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（中央社記者游凱翔屏東22日電）上兵秦良丰17日跳傘意外，空降訓練中心指揮官方裕源上校今天表示，為安全起見，這次漢光演習所使用的MC-1降落傘，全數由軍備局拆開檢查後再摺回；並暫時停止攜帶裝備包跳傘。

陸軍航空特戰指揮部17日在台中清泉崗基地，執行反空降跳傘操演，26歲上兵秦良丰於1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足直接落地，連日救治後，目前病情已趨於穩定。

國防部上午邀集媒體至屏東潮州空降場、空訓中心了解訓練方式，以及摺傘標準作業程序（SOP）。

方裕源接受媒體訪問表示，秦良丰是60公釐迫擊砲手，跳傘時必須將砲拆解，並放置在裝備包內由砲班人員包夾於兩腿間跳傘。

他指出，初步判斷這場意外是「複合式事故」，一般傘兵跳出飛機後，主傘在第4秒會全張吃風、產生浮力，但研判可能是運輸機高速尾流導致秦良丰翻滾，依影像判斷，秦可能發生傘繩纏腳狀況，使主傘無法順利張開。

方裕源說，從影像中可以看見秦良丰在空中很努力的排除狀況，但可能是因為背著沉重的裝備包影響動作靈活度。且在第15秒拉開副傘時，疑因受主傘干擾而未全張；第26秒，估計秦的腿部已脫離傘繩纏繞，才得以在觸地時實施「五點著陸」減緩衝力。但確切肇因，仍由專案小組調查中。

方裕源強調，為求安全，這次漢光演習所使用的MC-1降落傘，將全部由生產降落傘的軍備局209廠傘製所拆開檢查後再重新摺回；傘兵也暫時停止攜帶裝備包跳傘。（編輯：林興盟）1070522

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