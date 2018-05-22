一級作戰艦女艦長母親獲慈暉獎 總統表揚

（中央社記者葉素萍台北22日電）總統蔡英文今天接見全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎得主，其中最引人注目的得主之一黃徐彩玉，她是首位女性一級作戰艦艦長黃淑卿的母親。



蔡總統今天在總統府接見第25屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎得獎人，她一一點名介紹這些愛心媽媽。



其中，黃徐彩玉的兒子黃昭榮原本是工程師，因為車禍而成了植物人，在父母悉心照料之下，黃昭榮奇蹟醒來，但半身癱瘓又失明，記憶力退化如3、4歲；黃徐彩玉的先生罹癌，與高齡母親先後離世，黃昭榮自責不已，因此得了憂鬱症、封閉自己。



黃徐彩玉帶著兒子去做環保志工，接觸人群，讓兒子克服陰影，治好憂鬱症，並鼓勵其他傷殘人士。



蔡總統今天介紹黃徐彩玉時，特別提到，黃徐彩玉的女兒是台灣第一位女性一級作戰艦艦長黃淑卿上校。



另外，根據主辦單位提供的資料，其他的慈暉獎得主還包括蔡文錦，她的兒子罹患罕見疾病雷特氏症，是台灣台灣第一個存活的男性案例，也是全世界第12個，不知能活到何時，只能靠復健延緩退化；;以及從中國大陸福建嫁來台灣，照顧2名「裘馨氏肌肉萎縮症」孩子的林秋蕙等人。



蔡總統強調，各位的付出跟奉獻，讓社會更了解身心障礙家庭的困境，政府也要不斷加強改革力道，讓身障朋友獲得更好的照顧；去年年底政府完成設置身心照顧服務據點，現在已經達到536個，在推動長照2.0，政府也特別擴大服務對象，納入全年齡失能身心障礙者；未來也會持續消除有形、無形的障礙，落實身權公約的精神。



她說，她很清楚媽媽們最關心的是孩子的成長及未來，政府會更加努力支持身心障礙的孩子就業跟就學，讓各位媽媽放心。（編輯：張均懋）1070522