台研會長風6月合辦研討會 探索全球秩序

（中央社記者謝佳珍台北22日電）台灣研究基金會與長風基金會6月2、3日將舉辦「從西方中心到後西方世界：21世紀新興全球秩序之探索」國際研討會，希望邀各界探討國際局勢、思考台灣定位，進而為台灣找出路。



根據台研會與長風基金會發布新聞稿，研討會有7個重要議題，包括21世紀西方自由思想的挑戰、壓力下的西方民主資本主義體系、自由主義的國際秩序能否生存、亞洲崛起與後西方世界的輪廓、中國與印度發展路徑的前景挑戰與影響、中國推動全球秩序轉型的進程與策略、台灣的挑戰與契機等。閉幕圓桌論壇，由台灣研究基金會創辦人黃煌雄與長風基金會董事長江宜樺共同主持。



研討會邀請超過20位國際政治經濟學者，包括以研究民主理論聞名的劍橋大學國王學院名譽教授約翰．鄧恩（John Dunn）、提倡全球正義的耶魯大學哲學與國際事務學院教授湯瑪斯．伯格（Thomas Pogge）、哈佛大學費正清中國研究中心主任暨中國歷史學教授宋怡明（Michael Szonyi）等。



黃煌雄表示，他花了一年半的時間籌辦這次會議，一開始是與中央研究院院士朱雲漢討論，從宏觀的角度，推演未來21世紀下半葉全球局勢的可能發展，後來進一步與新加坡國立大學教授鄭永年、江宜樺交換意見，促成了這次活動。



他指出，會議主軸在於探索數百年以西方為中心的世界，在21世紀下半葉，是否已經走到轉捩點，過去以西方說了算的國際政治經濟局勢，是否在亞洲及東方興起後，開始進行翻轉。



黃煌雄表示，這場研討會意義重大，將從歷史與世界的觀點，看待21世紀下半葉全球政經局勢可能的發展。對台灣而言，既是機會也是挑戰，希望藉由對全球政治秩序的掌握，了解台灣可能會面臨的挑戰，從而找到台灣的定位與生存策略。



江宜樺指出，進入21世紀後，由於中國大陸與印度等亞洲國家的崛起，東西方政治經濟板塊開始出現重組，尤其中國大陸由過去經貿制度的參與者，企圖以新興大國的姿態重新架構國際經貿體系，挑戰美國所建構的世界秩序。將來東西方實力會出現什麼樣的變化，值得關注。



此外，長風基金會6月1日也主辦「西方迷失？東方崛起？」長風講座，由新加坡國立大學公共政策實務教授馬凱碩（Kishore Mahbubani）以「西方迷失了嗎？」發表演講，再由朱雲漢、復旦大學中國研究院研究員李世默與馬凱碩對談，這場對談由江宜樺主持。（編輯：林興盟）1070522