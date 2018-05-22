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曾永權林中森赴陸遭駁回 國民黨遺憾

發稿時間：2018/05/22 19:19

最新更新：2018/05/22 19:19

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（中央社記者謝佳珍台北22日電）中國國民黨副主席曾永權、智庫副董事長林中森申請赴陸遭駁回。國民黨文傳會主委李明賢今天表達強烈遺憾，強調此舉無助化解兩岸交流停滯的僵局，反而加深兩岸關係對峙的鴻溝。

是否改派其他人選，李明賢表示，黨主席吳敦義會通盤考量。

海峽論壇6月8日至11日在中國大陸福建廈門登場，國民黨10日向總統府遞件，計畫由曾永權率團，包括林中森、國民黨副秘書長杜建德等黨務主管和智庫學者等10餘人同行。不過，內政部今天召開聯審會審查，駁回曾永權與林中森登陸申請案。

李明賢表示，國民黨堅持兩岸之間應有良性交流、廣泛互動，才能增進彼此了解，化解敵意；他舉例，國民黨執政時期，民進黨籍縣市長包括賴清德、陳菊申請赴陸訪問共29次，從未被阻擾或刁難，都順利登陸訪問，就是希望兩岸關係能在充分的溝通往來中，獲得善意、穩定的發展。

他指出，令人不解的是，民進黨在野時期，公職人員密集訪問大陸，執政之後，反而阻礙國民黨赴陸交流，根本是昨是今非、自我矛盾。

李明賢說，海峽論壇以文化、經貿為基礎，是長期以來兩岸重要的民間溝通交流平台，民進黨政府卻駁回曾永權的參加申請，難道民進黨不希望兩岸持續交流、難道蔡政府要讓兩岸僵局持續惡化。

曾永權曾任總統府秘書長，林中森曾任海基會前董事長，兩人都有3年管制期，須先向原服務機關申請。相關單位今天駁回兩人登陸申請案。（編輯：楊凱翔）1070522

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