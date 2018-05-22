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監委巡察北市 提醒南港二館注意營運成本

發稿時間：2018/05/22 19:27

最新更新：2018/05/22 19:27

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（中央社記者劉麗榮台北22日電）監察委員仉桂美等人今天巡察台北市，了解東、西區門戶計畫執行情形，對南港展覽館二館興建計畫，監委提醒未來推動會展產業應注意營運成本與國際展覽實際情形，避免不敷效益。

監委仉桂美、劉德勳、林雅鋒、蔡崇義今天巡察台北市，上午先拜會台北市議會，就北市府如何處理當地及跨縣市陳情問題、台北市與其他縣市間交通聯繫、台北市公營事業營運狀況、悠遊卡與一卡通使用狀況及東、西區門戶計畫執行情形等多項議題，與議長吳碧珠及多位市議員交換意見，市府由副市長鄧家基代表出席。

監察院傍晚發布新聞稿指出，監委赴南港展覽館2館、PC07地下通道及北部流行音樂中心，實地了解周邊區位、樓層空間、展場規劃、內部配置、建物結構及對外交通聯繫，並聽取市府簡報相關工程進度、未來願景及評估效益。

北市府與經濟部合作開發國家會展中心（南港展覽館二館）興建計畫，監委關心周遭老舊房舍改善計畫、當地交通衝擊影響、附近居民環境品質、影響內湖科學園區交通情形、相關交通改善計畫等。

南港展覽館二館及周邊相關工程預計明年3月啟用，將增加2362個展覽攤位。

監委也提醒市府、經濟部未來合作推動會展產業時，應注意營運成本與國際展覽實際情形間狀況，避免成本不敷效益。

監委下午轉往南機場國民住宅實地了解歷史發展、空間配置、建物土地產權登記、鄰避狀況等情形，並到艋舺龍山文創B2基地勘查。

監委提醒市府進行都市發展時，應注意是否妥適解決市民過去居住品質等問題，期許市府提供更優質的居住環境。（編輯：張良知）1070522

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