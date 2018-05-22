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賴揆：將以行動證明 WHO需要台灣[影]

發稿時間：2018/05/22 22:22

最新更新：2018/05/22 22:32

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WHA於21日開幕，22日上午繼續進行各國代表發言。美國、日本與澳洲代表均發言挺台。（WHA採訪團提供）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 107年5月22日WHA於21日開幕，22日上午繼續進行各國代表發言。美國、日本與澳洲代表均發言挺台。（WHA採訪團提供）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 107年5月22日

（中央社記者顧荃台北22日電）行政院長賴清德今天表示，很遺憾因為中國的壓力，台灣今年未能受邀出席WHA。台灣會以實際行動讓世界知道，WHO需要台灣，台灣也需要WHO，以守護台灣、區域及全人類的健康。

第71屆世界衛生大會（WHA）21日上午在瑞士日內瓦開議，總統蔡英文今天以錄影方式，在世界醫師會（WMA）大會發表談話，向世界說明台灣非常願意，也有能力在公共衛生和人類健康上，為國際社會貢獻。

賴清德晚間在臉書分享蔡總統的影片，並發文表示，今年世界衛生大會已經開始進行，感謝友邦、美國、歐盟等國家，以及各國民眾，以各種行動聲援，支持台灣參與今年WHA，但令人遺憾的是，因為中國的壓力，台灣未能受邀出席。

賴清德表示，多年來，台灣持續對全球的防疫網絡作出重要貢獻，尤其是今年WHA的主題「全民健康覆蓋」（UHC），台灣的全民健保制度就是UHC的典範，參加WHA不僅可以發揮和推廣台灣的醫療經驗，同時也可藉由WHA，建立更多跨國的合作機制，讓世界防疫網更為完整。

賴清德說，身為國際社會的一份子，台灣人民有權享有與世界所有人一樣的健康權益，目前衛福部部長陳時中正率團遠赴日內瓦，世衛行動團正以行動向世界宣示，在全球醫療、防疫及衛生體系中，台灣不能缺席，將會持續協助WHO零防疫缺口的願景，以實際行動，讓世界知道，世界衛生組織（WHO）需要台灣，台灣也需要WHO，以守護台灣、區域及全人類的健康。（編輯：楊凱翔）1070522

總統在「世界醫師會」大會發表錄影談話

防疫不能有漏洞，健康不該被排除，這是所有台灣人的基本人權。雖然無法親自到現場，但是透過影片，我要向國際友人表達台灣參與世界衛生體系的堅持跟努力。在日內瓦的「全民健康覆蓋國際論壇」上，播放了我預先錄製的影片，向世界說明台灣非常願意，也有能力在公共衛生和人類健康上，為國際社會貢獻。主辦論壇的「世界醫師會」力挺台灣參與世界衛生大會，也代表我們在「全民健康覆蓋」(UHC)的成就，得到國際的肯定。我要向他們表達感謝，也一定會持續向世界發聲。#HealthForAll #TaiwanCanHelp#台灣需要WHO #WHO也需要台灣影片致詞全文：https://www.president.gov.tw/NEWS/23364

蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2018年5月22日

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