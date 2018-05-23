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台日漁權爭議 海委會主委：沖之鳥是礁

發稿時間：2018/05/23 11:38

最新更新：2018/05/23 12:19

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立法院內政委員會23日邀請海洋委員會主委黃煌煇列席報告海委會業務概況及備質詢。泛藍立委就「沖之鳥」議題質詢認定看法，黃煌煇（備詢台左）答詢說，沖之鳥是「礁」，重疊經濟海域應協商。中央社記者黃麗芸攝 107年5月23日立法院內政委員會23日邀請海洋委員會主委黃煌煇列席報告海委會業務概況及備質詢。泛藍立委就「沖之鳥」議題質詢認定看法，黃煌煇（備詢台左）答詢說，沖之鳥是「礁」，重疊經濟海域應協商。中央社記者黃麗芸攝 107年5月23日

（中央社記者黃麗芸台北23日電）台日對「沖之鳥」議題無共識，漁權爭議難解。泛藍立委今天就此議題質詢認定看法，海洋委員會主委黃煌煇答詢說，沖之鳥是「礁」，重疊經濟海域應協商。

立法院內政委員會今天邀請黃煌煇列席報告海委會業務概況及備質詢。

親民黨籍立委陳怡潔質詢問，海委會主掌海洋事務，對於一些基本問題必須表態，直問太平島和沖之鳥到底是島還是礁，因這認定涉及台灣漁民權利和國家主權問題，不要換了位置就換了腦袋。

陳怡潔緊接著追問，政府要強化南海人道救援政策，但台灣漁船前往太平島和沖之鳥相關海域作業，經常碰到日本或菲律賓等國要求登船檢查，海巡署護漁能量能否讓漁民安心。

國民黨籍立委黃昭順也問到，太平島和沖之鳥認定影響到台灣經濟海域認定，漁民是否可進入200浬經濟海域捕魚。

黃煌煇答詢表示，「沖之鳥是礁，太平島是島」，因為經濟海域重疊，雙方都能進入，理論上台灣漁民可去捕魚，但雙方要協商。

他也提到，太平島的人道救援中心要加緊腳步進行，這對提升國際形象相當重要。

海委會副主委兼海巡署署長李仲威也表示，太平島向來都是固有的島，沖之鳥則是爭議海域，台灣和國際及日本的認知不同，但沖之鳥海域周邊200浬海域每天都有巡船，若台灣漁民有需要，只要用無線電通報就會提供協助。

李仲威指出，海巡署護漁強度從未減弱，且持續有增加，這兩年護漁比以前更積極，相關人員、裝備都未減少。（編輯：李亨山）1070523

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