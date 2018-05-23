民進黨台北市長布局 選對會28日提建議人選

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨台北市長布局備受矚目，發言人鄭運鵬說，前副總統呂秀蓮、立委姚文智26日將舉行電視政見發表會；政見會後，選對會將綜合評估，28日開會，向主席提出單一適當人選建議。



民主進步黨布局台北市長選舉，今天邀請表態參選的姚文智、呂秀蓮協調，選對會中午並開會討論。



鄭運鵬下午轉述選對會結論表示，選對會16日決定針對台北市長提名啟動徵召程序，開始評估人選後，即持續徵詢彙整各方資訊及意見，並在今天上午10時由選對會兩位召集人林錫耀、陳明文、民進黨秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國邀請呂秀蓮及姚文智協調。



鄭運鵬轉述，召集人現場徵詢兩人是否有互相禮讓、成全的意願，兩人都表達對台北市長選舉願意承擔大任的意志與企圖心。



鄭運鵬提到，選對會也建議，於5月底前提出參選台北市長的建議人選，並希望下週三(30日)中執會前確定人選。會中雙方達成共識，在26日下午舉行電視政見發表會，發表會的相關細節，中央黨部將再另行協調。



鄭運鵬說，在政見發表會後，依據民進黨提名特別條例，選對會將依據選戰策略，進行綜合評估後，於下週一(28日)上午11時30分再召開會議，綜合評估結果，向主席提出單一適當人選的建議，再由主席提名經中執會通過。



媒體追問，綜合評估，民調是否也是其中之一；鄭運鵬指出，對於綜合評估的內容方式，提名條例並沒有明確規定，但是內部參考民調應該會在電視政見發表會後舉行，內部參考民調會是評估的依據之一。



至於是否有呂秀蓮、姚文智以外的人表達參選的意願；鄭運鵬指出，今天選對會討論，並沒有呂秀蓮、姚文智以外的人選。



陳明文在下午中常會前受訪指出，在電視政見會後，「會有一個參考民調」，民調的時間點，原則上是政見發表會過後馬上做。



至於民調人選只有呂秀蓮、姚文智兩人嗎？陳明文說，「目前大概是這樣沒有錯」。1070523