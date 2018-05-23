立院初審 客貨船齡超過20年需2年驗一次

（中央社記者劉冠廷台北23日電）立法院交通委員會今天初審通過「船舶法部分條文修正草案」，將船齡超過20年的客、貨船，核發、換發船舶檢查證書的有效期限，從5年降至2年，以增進客、貨船航行安全。



為強化船齡屆滿20年的船舶安全管理，交通委員會今天初審通過「船舶法部分條文修正草案」，規定超過船齡20年的客、貨船，核發、換發船舶檢查證書的有效期間不得超過2年；違者處新台幣6000元以上6萬元以下的罰鍰，並禁止航行及限期改善。



為建立船舶安全營運與防止污染管理制度，初審條文則規定，總噸位100以上或乘客定額超過150人以上的客船、總噸位500以上的貨船，需建立安全營運與防止污染管理制度，並取得航政機關核發的評鑑合格證書，違者將禁止航行，並處3萬以上15萬元以下罰鍰。



會中也初審通過民進黨立委王榮璋所提出的「船舶法第87條條文修正草案」，刪除罹患精神疾病或身心狀況違常，以及年齡超過65歲不能擔任驗船師的規定，讓身心障礙者享有與其他人平等的工作權利，以及符合就業服務法的規定，不得以年齡為由予以歧視。



此外，為配合離岸風力發電廠等海洋設施的發展，並強化航行安全，交通委員會今天初審通過「航路標識條例修正草案」，明定海洋設施設置者經航政機構核准後，應於設施的四周，劃定安全區，設置航路標識及採取適當措施，以確保航行及設施的安全。（編輯：鄭雪文）1070523