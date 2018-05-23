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蔡碧仲：管未經台大同意 參與台哥大薪酬會議

發稿時間：2018/05/23 16:15

最新更新：2018/05/23 16:15

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（中央社記者蘇龍麒台北23日電）法務部次長蔡碧仲今天表示，台大校長當選人管中閔擔任台哥大獨董，獨董有個職務是薪酬委員，管中閔未經台大同意，就參與台哥大薪酬委員會議。

蔡碧仲今天到立法院司法及法制委員會列席審查法案。媒體報導，台大校長遴選委員近日陸續遭檢調約談，由於身兼行政院洗錢防制辦公室主任的蔡碧仲也參與「卡管」的跨部會小組，因此被指涉參與其中。

國民黨立委曾銘宗質詢時問到相關問題，蔡碧仲表示，這件事已經造成他的家庭重大影響，媒體都把他當成打手，並質疑媒體為何能夠取得會議發言資料。

曾銘宗追問，台大校長遴選委員跟管中閔有什麼重大利益關係？蔡碧仲說，台大校長遴選委員之一的蔡明興是台哥大副董事長，管中閔是台哥大獨董，獨董有個職務是薪酬委員，且管中閔申請擔任薪酬委員時，根本沒有經過台大同意就直接就任，隔天就去參與薪酬委員會議。

蔡碧仲說，跨部會小組不是看結果論英雄，而是看程序，管中閔當台哥大獨董，又是台大專任教授，台大是否借調給台哥大，雙方是契約關係，管中閔擔任獨董年薪新台幣1000萬元，是否給回饋給台大、雙方要不要產學合作，要合乎這兩個條件台大才會借人。

曾銘宗又問，台大教授中有94％兼任獨董且先上車後補票，這樣就不能當校長，這樣符合比例原則？蔡碧仲說，這是情理，但代表還是有違法。

蔡碧仲說，前台大教授彭文正民國105年兼職主持電台節目，台大訂定條款，以後都要經過學校同意才能兼職，台大教授都很清楚，但處理彭案跟管案卻是兩套標準，未來都會是爭點。

曾銘宗反駁，教育部長吳茂昆在擔任東華大學校長期間，未經教育部核可就去兼任慶富集團相關的「陳水來基金會」董事，這樣也是違法的。蔡碧仲說，「吳部長違法，不表示管中閔沒違法」。

曾銘宗質疑相關問題的處理不符合比例原則。蔡碧仲說，只是奉命去參加跨部會小組，憑法律專業提供意見。（編輯：張良知/溫貴香）1070523

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