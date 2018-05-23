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與島耕作作者對談 趙天麟：像從漫畫中活過來

發稿時間：2018/05/23 17:22

最新更新：2018/05/23 17:34

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民進黨籍立委趙天麟（左）23日在立法院舉辦「台日文創經濟發展對談」，邀請以「島耕作」系列漫畫作品風靡台日兩地的日本漫畫家弘兼憲史（右）出席與談。中央社記者施宗暉攝　107年5月23日民進黨籍立委趙天麟（左）23日在立法院舉辦「台日文創經濟發展對談」，邀請以「島耕作」系列漫畫作品風靡台日兩地的日本漫畫家弘兼憲史（右）出席與談。中央社記者施宗暉攝　107年5月23日

（中央社記者陳俊華台北23日電）民主進步黨立法委員趙天麟今天邀請日本「島耕作」系列漫畫作者弘兼憲史對談。趙天麟說，自己曾出現在「會長島耕作」中，這次在立法院與弘兼憲史對談，好像從漫畫中活過來。

弘兼憲史從西元1983年開始創作「課長島耕作」，島耕作一路高升，2008年更坐上社長大位；今年2月連載的「會長島耕作」中，島耕作前往長崎縣福江島了解鮪魚養殖時，巧遇來自台灣的立委「趙哲仲」，就是以趙天麟為原型所描繪，是「島耕作」系列首度出現台灣政治人物。

趙天麟下午在立法院舉行「台日文創經濟發展對談」時表示，上次他出現在漫畫「會長島耕作」中，暢談台灣漁業發展，這次兩人在立法院對談，感覺他好像從漫畫中活過來，弘兼憲史這次來台時間剛好，立法院外抗爭剛結束，拒馬也已經拆除。

趙天麟表示，日本政府很重視文創事業，日本動漫產品每年在美國銷售超過50億美元，是鋼鐵銷售額的4倍，動漫比鋼鐵賺得更多，全球有60%的動漫作品來自日本，看到日本政府對動漫的重視，讓他非常羨慕。

zoom in 日本知名漫畫家弘兼憲史（前）以代表作品「島耕作」系列成功風靡台日兩地，近日訪台，23日下午他受邀到立法院出席台日文創經濟發展對談活動。中央社記者施宗暉攝　107年5月23日日本知名漫畫家弘兼憲史（前）以代表作品「島耕作」系列成功風靡台日兩地，近日訪台，23日下午他受邀到立法院出席台日文創經濟發展對談活動。中央社記者施宗暉攝　107年5月23日

弘兼憲史說，他第一次來台灣是30年前，他發現台灣有很大變化，都市成長非常大；日本漫畫產業能成為世界翹楚，除了有像手塚治虫（原子小金剛、怪醫黑傑克作者）這樣優秀的漫畫家，還帶動其他幾位漫畫家的創作，這些漫畫家在大型出版社協助下，配合不同年齡層，開拓出不同的市場。

弘兼憲史說，他也到各國取材，走遍美國、印尼、印度、台灣等國，中國、韓國當然也都去過，台灣讓他感到很親切，之前在台灣迷路時，有70、80歲的老先生老太太用日文替他指路。他也發現台灣民眾對日本抱持很大的關切、喜愛。（編輯：鄭雪文）1070523

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