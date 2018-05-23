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蔡總統關注警消基層加薪案 綠擬臨時會處理

發稿時間：2018/05/23 18:17

最新更新：2018/05/23 18:17

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（中央社記者陳俊華台北23日電）民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純今天說，身兼民進黨主席的總統蔡英文在中常會中關注警消基層加薪案，盼能儘速通過，民進黨團擬安排在臨時會中處理，在野黨應該也不會反對。

行政院會擬24日通過「警察人員人事條例」，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額，修法後，警正四階以下基層警消人員最高年功俸額將提高一級，從現行的500提升到525，資深基層警消每月所得增加新台幣1370元，約6.5萬人受惠。

何欣純會後轉述時表示，會中行政院副秘書長何佩珊報告，明天行政院會將通過警消俸點提高的政院版修法，蔡總統緊張地問，「這會期來得及嗎？」但民進黨團總召柯建銘說，來不及了，等行政院案子送進來，這會期已經結束。

何欣純說，目前有兩種方案，第一是在臨時會時，召開委員會審查，等行政院版本初審通過後，就能與民進黨立委段宜康提出、已經初審通過的版本併案協商；第二，是讓政院版草案直接在臨時會院會中逕付二讀，但前提是朝野黨團要有高度共識。

何欣純表示，民進黨團將在朝野黨團協商臨時會議程安排時，了解各黨團的看法和態度，原則上在野黨團應該不會反對；蔡總統希望能在臨時會中處理、通過，「技術上有很多方式」。（編輯：楊凱翔）1070523

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