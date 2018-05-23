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永續執政 蘇嘉全：政策要有利人民

發稿時間：2018/05/23 22:22

最新更新：2018/05/23 22:22

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（中央社記者蘇龍麒台北23日電）立法院長蘇嘉全今天表示，政黨存在的目的就是要爭取執政，執政目標就是要永續，民主國家以人民為主，只有讓人民覺得政策推動對其有利、並可接受，才能永續執政。

蘇嘉全今天接見美國「民主黨全國委員會」副主席暨「民主黨州主席協會」主席馬丁（Mr. Ken Martin）率領美國各州代表一行11人。

蘇嘉全表示，一個政黨的成功與失敗，除了候選人本身的條件，幫忙輔選的幹部更扮演著重要角色。

他以選舉跟企業的經營做比較說，企業經營是強調如何藉由營運獲利，而選舉則同樣要透過經營，藉由團隊的努力經營，爭取人民的選票，可以說選舉跟企業經營有相同之處。

蘇嘉全表示，選舉有輸有贏，政黨輪替是民主國家很自然的現象，這次輸了選戰，四年後便積極準備打贏選戰。

他也分享自己的從政經驗指出，選舉過程中有自己擔任選舉主角，也有輔選他人，因此選舉可說是他人生中唯一的職業，在選舉過程中，常常一回到家就累得倒下睡著。

蘇嘉全表示，政黨存在的目的就是要爭取執政，執政目標就是要永續，如果中央執政做不好，優勢就會很快流失。他說，民主國家以人民為主，只有讓人民覺得政策推動對其有利並可接受，才能永續執政。

馬丁表示，透過政治可以改善社區以及人民的生活，因此政黨肩負著重責大任，他與訪團成員都珍視與台灣的友誼以及夥伴關係，他會將交流的所見所聞帶回美國，讓更多美國人知道台灣的故事，他們今天來這邊扮演著大使的角色，回國後可以讓各州更加了解台灣所發生的事情。（編輯：楊凱翔）1070523

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