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孔傑榮：太平島和平使用 凸顯中國將南海軍事化

發稿時間：2018/05/24 08:26

最新更新：2018/05/24 08:26

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）紐約時報報導台灣捍衛太平島主權後，美國知名法律專家孔傑榮指出，太平島無疑是島嶼，絕非礁岩；台灣彰顯太平島和平用途，與中國將南海軍事化形成強烈對比。

紐時日前以「島或礁？台灣捍衛南海太平島主權」為題報導，海巡署長李仲威近期走訪太平島，強調當地「應該成為一個人道救援中心」。他率官員和記者前去視導人道救援演練，模擬發生貨輪碰撞的情況。

紐約大學法學院亞美法研究所共同主任孔傑榮（Jerome Cohen）22日在部落格撰文推薦這篇報導，指報導凸顯台灣和平使用太平島，與中國將南海一些稱不上島的地物（feature）軍事化，形成強烈對比。

他表示，中國在這些隱沒海平面下或低潮時才露出的礁岩大興土木之際，試圖向全世界保證，相關建設主要是非軍事用途，其他國家可分享使用。北京宣傳和平意圖，想避免在南海島礁建設軍事基地勢必會引發的危機。

孔傑榮建議，台灣開放各類國際活動在太平島進行。但他認為，這種多方參加的構想目前很難實現，使美中必須另覓途徑，化解兩國在南海日漸嚴重的利益衝突。

面對中國在南海加強軍事部署，美軍近年常以航行自由行動（FONOP）反制，引起中方反彈。華爾街日報今天報導，兩年一度的環太平洋軍事演習（Rimpac）6月登場前夕，美方決定撤回邀請，不讓共軍參加，此舉恐加劇美中緊張關係。

設於荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）2016年7月裁決，北京的南海「九段線」主張沒有法律依據，並認定太平島是礁岩，意指它無法維持人類居住或經濟活動。仲裁結果將太平島矮化為礁，意味台灣無法再將太平島周邊遼闊水域主張為專屬經濟海域（EEZ）。

孔傑榮寫道，無論從聯合國海洋法公約（UNCLOS）定義來看，或約定俗成的稱呼，太平島無疑都是島嶼。

他表示，如果每座小島都能有專屬經濟海域，確實會在海洋事務上引發混亂和衝突。但常設仲裁法院認定太平島不能擁有專屬經濟海域，而聯合國海洋法公約起草人將沒有專屬經濟海域的島嶼稱作「礁岩」，會讓很多認為太平島就是島嶼的人誤解。

孔傑榮認為，聯合國海洋法公約第121條若能更明確，將島嶼劃分為一類有200海里專屬經濟海域，另一類沒有，便可解決很多疑惑。（編輯：陳俊碩）1070524

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