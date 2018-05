吳釗燮BBC受訪 抗議中國打壓台參與WHA

(中央社記者戴雅真倫敦23日專電)外交部長吳釗燮今天上午接受英國廣播公司(BBC)廣播節目國際連線專訪,指出台灣作為旅遊樞紐,不應被排除在WHO之外,而連續兩年未能參與WHA,是北京施壓所致。



吳釗燮接受BBC節目World Update主持人戴蒙(Dan Damon)訪問時表示,台灣除了須透過參與世界衛生大會(WHA)與世界其他各國在衛生議題維持聯繫,台灣作為旅遊樞紐,不應被排除於世界衛生組織(WHO)之外,以免造成國際防疫漏洞。



吳釗燮指出,2003年爆發SARS疫情時以及先前台灣爆發腸病毒疫情時,由於台灣並非WHO成員國,WHO無法立即協助台灣,因而造成嚴重影響。這些經驗顯示台灣需要與世界其他各國建立聯繫。



他也強調,每年有166萬架飛機飛越台灣領空、6600萬旅客來往台灣,若是台灣成為國際防疫漏洞,將對世界其他地區造成嚴重影響。



吳釗燮表示:「台灣領土雖小,但仍可協助國際社會,例如台灣的全民健康保險為世界獨一無二,已成其他各國榜樣。若能讓台灣成為國際社會一部分,台灣也希望能幫助他國。」



吳釗燮在專訪中也強調,台灣被排除於WHA之外是北京壓力所致。兩岸問題的癥結在於北京對台灣的政治動機,也就是北京對國際社會向來指稱所謂的一中原則。



對於中國把台灣視為中華人民共和國一部分的說法,吳釗燮除加以駁斥外,也嚴正指出,北京近來對多家國際航空公司施壓的手法,都在傷害台灣人民。



他表示,中國利用改變對台灣的稱謂,強行灌輸世界其他各國一些台灣及國際社會並不認同的事,顯示中國正使用「銳實力」以達成其政治目的,他呼籲全球各民主國家應對此問題有所體認。



面對中國在台海增加演習及軍機部署,吳釗燮指出,台灣面臨的軍事壓力逐漸提高,雖然目前台灣仍有足夠自衛能力,但以中共軍隊強化對台戰備速度而言,台灣的防衛能力仍令人憂心。



他強調,台灣自認代表自由、民主的價值,希望全球理念與台灣相近的國家能夠繼續基於這些價值與台灣合作,不能讓台灣被威權主義的中國占領。(編輯:紀錦玲)1070524





"Taiwan should be part of the World Heath Organisation, 66 million people transit our country each year. It should not be a health loophole." Joseph Wu, Taiwan's Foreign Minister on BBC World Update on Taiwan's exclusion from the WHO annual gathering.