空污南北差距大 徐永明建議環保署南遷

（中央社記者范正祥台北24日電）民主進步黨立委劉建國、中國國民黨立委蔣萬安、時代力量立委徐永明等人今天就空污問題南北差距越來越明顯表達關切；徐永明建議環保署南遷到空污最前線，以強化空污治理。



台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃在立法院召開記者會，劉建國、蔣萬安、徐永明與會，共同提醒空污防制應同時重視臭氧、懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）等面向，尤其不能忽視「雲林以南」南北超標比例差距加大的趨勢。



關於空污防制成效，蔣萬安強調，民眾希望看到「整體」要有改善。他也呼籲，正待立法院處理的空氣污染防制法修正草案，「不要打假球」，環保署應堅持立場，也希望朝野立委不分黨派，給予環保署做好空污治理的法源依據和主導權。



徐永明認為，空污問題南北差距持續擴大，北部空污可能有些改善，中部也號稱有進步，但南北之間不論是懸浮微粒（PM10）或細懸浮微粒（PM2.5）差距更大。



他說，民進黨政府執政團隊許多人來自南部，包括南部是總統蔡英文的故鄉，行政院長賴清德來自台南，新任總統府秘書長陳菊來自高雄，面對空污問題南北差距越來越明顯，難道要真的誠如外界所批評，「一個台灣．兩個天空」。如何改善南部的空污情況，「最實際的作為，環保署應遷到南部去，到空污的最前線。」



劉建國表示，空污防制成效，「即便北部空污減少，但減少幅度不大。南部更加的惡化。」立法院處理空氣污染防制法修正草案，大家要很真誠的面對。（編輯：張均懋）1070524