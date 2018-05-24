增委員會減召委 朝野無共識送協商

（中央社記者蘇龍麒台北24日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過多項國會改革法案，不過對於增加委員會數目從8個提升到12個、取消點名表決等規定都沒有共識，全案提報院會前，仍須經由黨團協商。



司委會今天逐條審查國會改革相關法案，其中包括立法院職權行使法部分條文修正草案、立法院各委員會組織法部分條文修正草案、立法院議事規則部分條文修正草案、廢止立法院點名表決辦法案、立法院程序委員會組織規程部分條文修正草案、立法院各委員會召集委員選舉辦法部分條文修正草案等。



根據初審通過的草案條文規定，憲法修正案的表決，未來只能以記名投票表決；在委員會審查法案時，如果決議保留條文的條文數，超過這個法案總條文數1/3或以上者，應該繼續審查，不得提報院會。



目前立法院每次院會上午9時開始，先舉行國是論壇，由立委就國是問題發表意見。不過，根據初審通過的草案條文規定，相關條文予以廢除，國是論壇將走入歷史。



此外，立法院第九屆在進行議事攻防時，國民黨立法院黨團都會使出要求「點名表決」的議事策略，時代力量立法院黨團也提案將點名表決廢止，而國民黨團常會使用的「重付表決」，時代力量黨團也修正重付表決的提議，需要會議主席認可，且表決結果雙方差距已達總表決數1/10，且非有足以明顯影響表決結果的重大瑕疵，不得要求重付表決。時代力量黨團也提出廢止立法院點名表決辦法案。



不過，對於廢止點名表決，國民黨團有不同意見，因此表達反對，朝野沒有共識，全案送交黨團協商。



目前立法院有8個委員會，民進黨立委段宜康提議增加到12個，每個委員會的立委人數最少8人、最多10人，並從目前每個委員會雙召委改為單一召委；國民黨團則提案維持雙召委，並加上在該委員會兩年以上，或是擔任過一次以上召委者，才有資格成為召委的「資深制」條款。不過，相關提案都沒有達成共識，保留送黨團協商。



全案由於朝野間還有許多不同的意見，因此雖然完成初審，但提報院會討論前，仍須經由黨團協商。（編輯：蘇志宗）1070524