蘇貞昌出征新北 李登輝肯定承擔精神

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（前右）24日前往翠山莊拜會前總統李登輝，約2小時的拜會行程後，蘇貞昌步出門口離開。前左為李登輝基金會秘書長王燕軍。中央社記者謝佳璋攝 107年5月24日

（中央社記者游凱翔台北24日電）新北市長參選人蘇貞昌下午拜會前總統李登輝，李登輝基金會秘書長王燕軍說，兩人就新北市三芝的地區建設進行交流；李登輝也肯定蘇貞昌堅持理想、願意承擔的精神。



蘇貞昌下午3時赴台北市外雙溪翠山莊拜會李登輝，雙方在屋內交流約1.5小時，期間李登輝未在門口迎接蘇貞昌，也沒有出門送客。王燕軍會後向媒體解釋，李登輝有小感冒，擔憂溫差變化讓感冒更嚴重，但身體狀況很好，外界不用擔心。



王燕軍表示，由於李登輝是新北市三芝人，蘇貞昌過去擔任台北縣長（現為新北市）時，就曾對三芝一帶有規劃過建設藍圖，今天兩人也對當地的地區建設做交流。



王燕軍說，李登輝得知蘇貞昌願意代表民進黨角逐新北市時，覺得這是一件相當辛苦的事情，今天除了鼓勵蘇貞昌外，也希望蘇貞昌運用過去擔任台北縣長時所累積的成果，再次創造新北市民的榮耀。



王燕軍也說，李登輝相當肯定及支持蘇貞昌願意堅持自己的理想，且願意接受民進黨的徵召角逐新北市，這樣的承擔精神，讓人佩服。



媒體詢問，李登輝有無機會出面輔選蘇貞昌？王燕軍回應，李登輝曾經說過，他沒辦法替任何人輔選、站台，今天的交流中，雙方也沒有談到這方面的議題。（編輯：楊凱翔）1070524