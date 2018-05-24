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民進黨北市長提名 陳明文：中執會最後決策

發稿時間：2018/05/24 18:46

最新更新：2018/05/24 19:08

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（中央社記者溫貴香台北24日電）民進黨選對會召集人陳明文今天表示，選對會昨天決議依里長、市議員座談，加入參考民調做最後綜合評估，28日提出台北市長人選建議案，中執會是最後決策單位。

有意角逐台北市長選戰的前副總統呂秀蓮今天說，她要到立法院拜訪立委，都被民進黨立法院黨團總召集人柯建銘回絕；而昨天民進黨選舉對策委員會找她和姚文智協調時，沒提到要做民調，「為何我們都離開以後，突然宣布要民調，這個需要再做一點溝通」。

柯建銘下午受訪表示，呂秀蓮前陣子有說要至民進黨立法院黨團會議拜訪，很清楚就是選舉事宜，黨團通常不會接受參選人拜訪，身為總召不能破例、也不能開先例，黨團是處理立法院攻防、政策與法案，有所不便，請呂秀蓮諒解。

民進黨選舉對策委員會召集人陳明文下午受訪表示，昨天邀請姚文智與呂秀蓮開會確實沒有提到民調，與兩人會談結束後，上午11時30分選對會全體委員開會，報告選對會目前協調的內容之外，很多選對會成員希望能夠討論一個如何產生台北市長候選人的依據。

陳明文說，經過討論後，決議依據里長、市議員座談，還希望政見發表會後，立即做一份參考民調，做為最後綜合評估，在下週一(28日)選對會再次開會討論決定人選，提報黨主席參考，希望主席能夠在下週三(30日)中執會正式提名。

被詢及是否有不做民調的空間或者民調前再啟動協調機制？陳明文說，台北市長人選採徵召，根據直轄市長提名特別條例規定，民調不是唯一決定的依據，而是參考民調。

他重申，「選對會是幕僚單位，決策單位是中執會」，中執會是最後決策單位，選對會做出建議案交給黨主席，黨主席認為可以，提交中執會，「中執會也可以推翻」，就是集體決策。

民進黨台北市長選戰布局，呂秀蓮、姚文智26日將舉行電視政見發表會；政見會後，選對會將綜合評估，28日開會，向主席提單一適當人選建議。

民進黨發言人鄭運鵬說，綜合評估內容方式，提名條例沒明確規定，但內部參考民調應會在電視政見發表會後舉行，內部參考民調會是評估依據之一。（編輯：張良知）1070524

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