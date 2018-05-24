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關鍵字： 布吉納法索斷交統測大創
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布吉納法索以農立國 與台貿易量有限

發稿時間：2018/05/24 19:17

最新更新：2018/05/24 19:37

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台灣又少一個邦交國，布吉納法索與台灣斷交。圖為布吉納法索當地人民。（中央社檔案照片）台灣又少一個邦交國，布吉納法索與台灣斷交。圖為布吉納法索當地人民。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北24日電）台灣又少一個邦交國，布吉納法索與台灣斷交。據經濟部國貿局資料，台灣與布國雙邊貿易量有限，2015年雙邊貿易總額僅823萬美元。

布吉納法索與台灣斷交，外交部長吳釗燮預計今晚7時30分主持國際新聞記者會，對外界說明外交情勢。

據經濟部國貿局2016年更新的資料顯示，布吉納法索位於西非內陸，以農立國，棉花、乳木果油及畜牧是最大產業，提供全國84%的就業機會；布吉納法索國土面積約27萬平方公里，但西部廣大地區土壤多沙、貧瘠，因此人口大多集中於中部及東部，農畜業分布為中部地區產棉花、高梁、玉蜀黍、乳木果油，北部則為畜牧區。

據財政海關進出口貿易資料統計，2015年台灣和布國雙邊貿易總額為823萬美元，與2013年貿易總額1217萬美元相比，衰退逾三成。國貿局資料指出，台灣與布國雙邊貿易量有限的原因，主要是雙方貿易結構與互補需求懸殊所致。

雖然雙邊貿易量有限，但兩國交流還算頻繁，國貿局資料指出，外貿協會每年會派遣貿訪團或參展團到布國訪問，而資策會、國經協會、非洲經貿協會及其他電腦公會、機械公會等也都會不定時組團前往；另外，布國商業部長官員、商工會主席，以及民間企業人士，也會每年率團來台灣參加外貿協會主辦的全球採購夥伴大會及各項國際專業展，並舉辦市場說明會及研討會等。（編輯：林沂鋒）1070524

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