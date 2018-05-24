中華民國與布吉納法索大事記

外交部長吳釗燮24日晚間在記者會中正式宣布，布吉納法索與中華民國斷交，台北使館特區外的布吉納法索國旗也隨即降下。中央社記者張皓安攝 107年5月24日

（中央社記者劉麗榮台北24日電）中華民國與布吉納法索曾在1961年建交，後因布國與中共建交而斷交，兩國1994年復交。前總統陳水扁、馬英九皆訪問過布國，兩國在農業、醫療等方面多有合作。



中華民國與布國曾兩度建交，先於1961年建交，布國因在1973年與中華人民共和國建交，中華民國宣布與布國終止外交關係。後來中華民國1994年又與布吉納法索在台北簽署復交公報。



外交部長吳釗燮今天召開國際記者會宣布，西非布吉納法索通知要跟中華民國斷絕外交關係，政府也決定自即日起終止雙邊外交關係。對於一個月內多明尼加、布吉納法索相繼與台灣斷交，他也已口頭向總統蔡英文請辭。



今年4月17日至21日，蔡總統出訪非洲友邦史瓦帝尼（原史瓦濟蘭），是蔡總統就任以來首次訪問非洲。吳釗燮說，另一非洲友邦布吉納法索，由於布國總統有重要國際行程，不方便接待，因此未安排訪問，但雙方都誠摯邀請擇期互訪。



中華民國與布吉納法索大事記如下：



--1961年12月14日，中華民國與布吉納法索建交。



--1973年9月，布吉納法索宣布與中華人民共和國建交。



--1973年10月23日，中華民國與布國中止外交關係。



--1994年2月2日，中華民國與布吉納法索在台北簽署復交公報。



--1994年7月17日，兩國復交後，布吉納法索總統龔保雷正式訪問中華民國，尋求經濟合作。



--1994年7月22日，中華民國與布國元首共同簽署聯合公報。



--1995年10月19日，行政院通過與布吉納法索政府農業技術合作協定。



--1996年6月6日，行政院通過中華民國與布吉納法索相互免費提供使館館舍議定書。



--1997年1月12日，時任外交部長章孝嚴出訪非洲七友邦，包括布國。



--1998年2月6日，時任外交部長胡志強出訪布國。



--2000年8月13日，前總統陳水扁上任後首度出訪，前往加勒比海多明尼加、中美洲哥斯大黎加及非洲布吉納法索進行正式官式訪問。陳水扁也是中華民國首度訪問布國的總統。



--2001年3月20日，中布兩國元首簽署聯合公報，重申在各領域擴大合作。



--2006年7月11日，因中國積極拉攏非洲，外交部長黃志芳訪問布吉納法索等非洲6友邦，加強中華民國與非洲各國的經濟合作與雙邊關係。



--2007年7月4日，時任外交部長黃志芳訪4非洲友邦包括布吉納法索，遞交高峰會邀請函，邀請參加在台灣舉辦的台非高峰會。



--2007年7月11日，時任外交部長黃志芳捐贈1萬5000套軍服給布吉納法索，加強台布國防合作，象徵兩國邦誼永固長存。



--2008年1月14日，中華民國與馬拉威斷交後，外交部非洲司長張雲屏前往馬國善後，並走訪其他非洲四友邦，包括布吉納法索、甘比亞、聖多美普林西比及史瓦濟蘭等4國，穩固邦誼。



--2009年10月7日，時任環保署長沈世宏率團到布吉納法索參加「永續發展世界論壇」（FMDD）年會，與布國尋求環境保護與永續發展的合作機會。



--2010年10月22日，時任外交部長楊進添率團訪問非洲友邦布吉納法索及聖多美普林西比，檢討台灣對非洲外交工作的執行成效。



--2010年12月18日，時任行政院長吳敦義將任總統馬英九特使，參加布國新任總統就職典禮。這是1994年兩國復交以來，行政院長首度訪問布國。



--2012年1月4日，布吉納法索成為第124個給予台灣免簽或落地簽證待遇的國家。



--2012年4月7日，前總統馬英九上任後，首度訪問非洲布吉納法索等國，獲贈布國當地認為最珍貴的禮物「白馬」，因無法運回台灣，只能交給中華民國在布國的外館代養。



--2012年4月9日，馬英九訪問布國，與布國總統龔保雷在布國總統府進行兩國元首會談。馬英九承諾在教育、醫療、交通、農業方面，進一步協助布國。



--2012年4月11日，馬利共和國難民湧入布吉納法索邊境，中華民國政府提供100萬歐元援助，協助布國度過難民危機。



--2014年1月23日，前總統馬英九「聖宏專案」出訪友邦聖多美普林西比、布吉納法索等國。



--2015年12月25日，考試院長伍錦霖以時任總統馬英九特使身分率團赴布吉納法索，參加布國總統卡波雷就職典禮。



--2016年5月22日，總統蔡英文接見布吉納法索總理齊耶鈸，感謝布吉納法索在世界衛生大會等國際組織為台灣仗義執言，並邀布國總統卡波雷伉儷擇期訪問台灣。



--2016年9月21日，外交部政務次長吳志中率團赴友邦布吉納法索，與布國外交權理部長莫克蕾共同主持委員會議，商訂兩國未來2年合作計畫項目。



--2017年1月25日，中國大陸重金挖角布吉納法索與史瓦濟蘭2個中華民國在非洲的友邦，兩國均表示無意改變，外交部對此表示肯定，將加強深化與友邦的友好合作關係。



--2017年9月19日，總統蔡英文接受布吉納法索大使尚娜呈遞到任國書，相信兩國合作關係會更上一層樓。



--2018年5月24日，中華民國與布吉納法索斷交。（編輯：蘇志宗）1070524