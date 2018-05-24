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關鍵字： 布吉納法索川金會斷交統測
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台布斷交 北京稱歡迎布國早日加入中非大家庭

發稿時間：2018/05/24 21:33

最新更新：2018/05/24 21:33

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（中央社記者周慧盈北京24日電）中國外交部今天表示，中方注意到西非布吉納法索與台灣斷絕外交關係，「中方對此表示讚賞」，「歡迎布吉納法索在『一個中國』原則基礎上早日加入中非友好合作大家庭」。

中國外交部發言人陸慷今晚透過「外交部發言人辦公室」公眾號以答記者問方式回應稱：「我們注意到布吉納法索政府發表聲明，決定同台灣斷絕所謂『外交』關係，中方對此表示讚賞。」

陸慷說，「眾所周知，1971年10月聯合國大會第26屆會議通過第2758號決議，明確中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。該決議所確認的『一個中國』原則已成為國際社會的普遍共識」。

他說，「一個中國」原則涉及中國的核心利益和13億多中國人民的感情，也是中國同世界各國保持和發展友好合作關係的前提和政治基礎。

陸慷表示，當前，中非全面戰略合作夥伴關係保持良好發展勢頭。今年9月中國將主辦中非合作論壇北京峰會，必將掀起中非友好合作新的高潮。

陸慷稱，近年來，甘比亞、聖多美及普林西比紛紛同中國實現關係正常化，重返中非友好合作大家庭，充分表明「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。中方歡迎布吉納法索在「一個中國」原則基礎上早日加入中非友好合作大家庭。（編輯：林克倫）1070524

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