布吉納法索斷交 蘇嘉全：憤怒與遺憾

（中央社記者蘇龍麒台北24日電）立法院長蘇嘉全今天表示，對於布吉納法索宣布與台灣斷交感到「憤怒與遺憾」，呼籲海內外國人同胞，不要因為中國接連的打壓而感到氣餒，政府會做大家最堅強的後盾。



多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，外交部長吳釗燮今晚召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。目前中華民國邦交國已降到18個。



蘇嘉全晚間透過辦公室發布新聞稿指出，針對布吉納法索宣布與台灣斷交，蘇嘉全表示「憤怒與遺憾」，並呼籲海內外國人同胞，不要因為中國接連的打壓而感到氣餒，政府會做大家最堅強的後盾。



蘇嘉全指出，台灣珍惜與每一個友邦的感情，並以真心對待，相互協助共求成長，然而中國長期以政治力干預，惡意分化台灣與邦交國的關係，以及限縮台灣參與國際組織的權利，打壓我外交空間。



他說，中國種種背離自由民主與人權保障的行為，只是持續損耗台灣人民的信任與好感，如果中國政府繼續以如此蠻橫粗暴的方式處理兩岸關係，只會招致台灣人民更大的反感，並對兩岸關係造成不可逆的傷害。



蘇嘉全說，面對中國正以全方位的打壓，凸顯出台灣的外交處境充滿艱辛與挑戰，未來台灣會以堅韌不屈的精神，迎接每一次的挑戰。



他說，台灣不會被打倒，任何無情的打壓，都是一種淬鍊，只會讓台灣更加堅強。（編輯：蘇志宗）1070524