/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索川金會斷交統測
>rss

布吉納法索斷交 蘇嘉全：憤怒與遺憾

發稿時間：2018/05/24 21:37

最新更新：2018/05/24 21:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇龍麒台北24日電）立法院長蘇嘉全今天表示，對於布吉納法索宣布與台灣斷交感到「憤怒與遺憾」，呼籲海內外國人同胞，不要因為中國接連的打壓而感到氣餒，政府會做大家最堅強的後盾。

多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，外交部長吳釗燮今晚召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。目前中華民國邦交國已降到18個。

蘇嘉全晚間透過辦公室發布新聞稿指出，針對布吉納法索宣布與台灣斷交，蘇嘉全表示「憤怒與遺憾」，並呼籲海內外國人同胞，不要因為中國接連的打壓而感到氣餒，政府會做大家最堅強的後盾。

蘇嘉全指出，台灣珍惜與每一個友邦的感情，並以真心對待，相互協助共求成長，然而中國長期以政治力干預，惡意分化台灣與邦交國的關係，以及限縮台灣參與國際組織的權利，打壓我外交空間。

他說，中國種種背離自由民主與人權保障的行為，只是持續損耗台灣人民的信任與好感，如果中國政府繼續以如此蠻橫粗暴的方式處理兩岸關係，只會招致台灣人民更大的反感，並對兩岸關係造成不可逆的傷害。

蘇嘉全說，面對中國正以全方位的打壓，凸顯出台灣的外交處境充滿艱辛與挑戰，未來台灣會以堅韌不屈的精神，迎接每一次的挑戰。

他說，台灣不會被打倒，任何無情的打壓，都是一種淬鍊，只會讓台灣更加堅強。（編輯：蘇志宗）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP