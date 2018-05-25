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布吉納法索斷交 陳時中：證明中國滿口謊言

發稿時間：2018/05/25 07:38

最新更新：2018/05/25 07:38

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（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦25日專電）在台灣獲得國際支持參與世界衛生大會（WHA）之際，布吉納法索昨天宣布跟中華民國斷交，衛福部長陳時中表示，此事證明中國說要照顧台灣人民，根本就是滿口謊言。

外交部長吳釗燮台北時間昨天晚間召開國際記者會宣布，西非布吉納法索通知要跟中華民國斷絕外交關係，政府也決定自即日起終止雙邊外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館與技術團。

陳時中率領「世衛行動團」赴日內瓦為台灣發聲，他今天表示，昨天早上與美國進行很成功雙邊會談後，接到布國斷交消息，這對大家是一項打擊，他另透露，前天得知布國衛生部長說「國內有事」要提早結束WHA行程回國時，就嗅到不尋常的味道。

他說，近日國際社會紛紛在WHA大會上發言支持台灣，在這種時刻發生斷交當然非常失望，但從這些事件可以更明顯看到，中共只在進行政治交易，而他們常提說要照顧台灣人民，根本就是滿口謊言。

在外交困難時，陳時中說沒有悲觀權利，台灣要更加努力，努力輸出台灣經驗、彰顯台灣價值，相信人權終究會戰勝政治交易。

陳時中的「世衛行動團」行程在昨晚結束，他說初估這次一共與各國進行逾60場雙邊會談，超越去年的59場，而且每場談的時間也更長，其中，美國很清楚表達願意支持台灣參與WHA，而且還進一步表示不是從WHA每年年初的執委會或是到大會舉行前才開始有遞信等動作，是現在就要行動，他對如此善意的具體行動感到非常高興。（編輯：紀錦玲）1070525

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