蘇嘉全：斷交因中國打壓 與吳釗燮不相關

（中央社記者溫貴香台北25日電）立法院長蘇嘉全今天說，與布吉納法索斷交是因中國有計畫打壓，與外交部長吳釗燮不相關，吳釗燮應留任繼續為外交打拚；至於總統是否為斷交到國會國情報告，他說，似乎不妥當。



多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，吳釗燮昨晚舉行國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交；目前中華民國邦交國已降到18個。



蘇嘉全上午在立法院受訪表示，布吉納法索突然與台灣斷交，國民深感憤怒與遺憾，中國一連串對台灣的打擊，從不歇手且變本加厲，只會引起台灣人民對中國更憤怒。中國一再說要對台灣人民釋出善意，未來不但不會釋出善意，反而會更打壓台灣。



他說，台灣人民應站起來，政府作為人民後盾，共同面對中國打壓，也希望國際社會看清中國真面目。中國打壓無所不用其極，台灣應利用國會等各種管道結交世界更多朋友。



吳釗燮第一時間向總統蔡英文請辭，蘇嘉全表示，斷交非外交人員有過失，也不是外交部長有疏忽，而是中國有計畫打壓，與吳釗燮不相關，吳釗燮應留下來為外交工作努力。



至於有中國國民黨籍立法委員希望總統為斷交事件到立法院國情報告，蘇嘉全說，如果因一個斷交事件就要總統到國會國情報告，恐怕未來面對的事會更多，每件事都到國會國情報告，似乎不是非常妥當；不過，如果院會有做這樣的決議，他也尊重。



中華民國憲法增修條文規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。



立法院職權行使法規定，立法院得經全體立委1/4以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家安全大政方針，聽取總統國情報告。（編輯：李明宗）1070525