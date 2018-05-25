藍籲總統為斷交做國情報告 綠：不希望破例

（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北25日電）布吉納法索與台灣斷交，國民黨團今天呼籲朝野黨團儘速協商，安排時程邀請總統蔡英文至立法院做國情報告；民進黨團書記長許智傑說，過去沒這例子，不希望破例。



多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。目前中華民國邦交國已降到18個。



中國國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，黨團書記長李彥秀表示，蔡總統的因應方式是什麼，如何處理接下來的兩岸關係，是否演變成雪崩式的斷交潮，蔡總統有必要儘速到立法院進行國情報告。因此，國民黨團會在今天10時30分的朝野黨團協商中，提出希望蔡總統儘速到立法院做國情報告的提案。



與會的國民黨立委江啟臣也表示，除了外交的挫敗，台灣在國際競爭力的排名，也掉了3名，還輸給了對岸；作為一個國家的領導人，難道不需要對民眾說明，代表人民的國會，有權利要求蔡總統來做國情報告。



立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲則在會中說，28日她將針對台灣外交的危機、斷交的事件，安排專案報告，希望能夠讓外界、國人了解，台灣的外交有多危險與嚴重。



民主進步黨立法院黨團書記長許智傑表示，與布吉納法索斷交對國家而言是重要的事情，請蔡總統到立法院進行國情報告，立法院必須有一個共同的討論，過去沒有這個例子，也不希望破例，他認為不適當，但需要黨內共同討論。



中華民國憲法增修條文規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。



立法院職權行使法規定，立法院得經全體立委1/4以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家安全大政方針，聽取總統國情報告。（編輯：林興盟）1070525