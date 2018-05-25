布吉納法索斷交 柯文哲：應給蔡總統足夠支持

（中央社記者陳妍君台北25日電）布吉納法索宣布與中華民國斷交，台北市長柯文哲昨天回應說，「我要先調查一下布吉納法索在哪裡」，引發質疑。柯文哲今天表示，在這個時候，應該給總統蔡英文足夠的支持。



柯文哲昨天在議會市政總質詢後，被媒體問到此事時，第一個反應是：「這跟台灣有什麼影響？」接著說：「我要先調查一下布吉納法索在哪裡，在非洲哪個地方。」



柯文哲上午在交通會報前，被媒體追問是否已知道布吉納法索在哪裡。柯文哲說：「知道。」



他表示，在這個混亂的時刻，更需要冷靜，該怎麼做就怎麼做；「我以前常常講說，小英總統要撐住，所以在這個時候，應該給她足夠的支持。」



柯文哲稍後也在臉書貼文表示，布吉納法索與台灣斷交，事出突然。台灣在國際上的處境一向很艱難，所以必須自立自強，只有台灣的經濟實力變得更強，才能在國際占有一席之地，不能老是把國家的命運寄託在他國善意之上。



柯文哲說，台北作為台灣的首都城市，應盡力進行城市外交，突破困境。



他指出，台北市與布吉納法索首都瓦加杜古市，2008年締結姐妹市以來，一直有交流和互動，去年世大運他們也有派代表團出賽。未來台北市會盡力維繫姐妹市關係，維持良善的互動。（編輯：管中維）1070525