/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索川金會斷交統一發票
>rss

布吉納法索斷交 柯文哲：應給蔡總統足夠支持

發稿時間：2018/05/25 11:13

最新更新：2018/05/25 11:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳妍君台北25日電）布吉納法索宣布與中華民國斷交，台北市長柯文哲昨天回應說，「我要先調查一下布吉納法索在哪裡」，引發質疑。柯文哲今天表示，在這個時候，應該給總統蔡英文足夠的支持。

柯文哲昨天在議會市政總質詢後，被媒體問到此事時，第一個反應是：「這跟台灣有什麼影響？」接著說：「我要先調查一下布吉納法索在哪裡，在非洲哪個地方。」

柯文哲上午在交通會報前，被媒體追問是否已知道布吉納法索在哪裡。柯文哲說：「知道。」

他表示，在這個混亂的時刻，更需要冷靜，該怎麼做就怎麼做；「我以前常常講說，小英總統要撐住，所以在這個時候，應該給她足夠的支持。」

柯文哲稍後也在臉書貼文表示，布吉納法索與台灣斷交，事出突然。台灣在國際上的處境一向很艱難，所以必須自立自強，只有台灣的經濟實力變得更強，才能在國際占有一席之地，不能老是把國家的命運寄託在他國善意之上。

柯文哲說，台北作為台灣的首都城市，應盡力進行城市外交，突破困境。

他指出，台北市與布吉納法索首都瓦加杜古市，2008年締結姐妹市以來，一直有交流和互動，去年世大運他們也有派代表團出賽。未來台北市會盡力維繫姐妹市關係，維持良善的互動。（編輯：管中維）1070525

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP