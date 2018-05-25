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布吉納法索斷交 綠委：立即終止軍事援助

發稿時間：2018/05/25 12:44

最新更新：2018/05/25 13:12

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布吉納法索24日宣布與中華民國斷交，民進黨立委何欣純（左3）、陳亭妃（右3）等人25日在立法院召開記者會，譴責中國蠻橫打壓，呼籲團結台灣一致對外。中央社記者謝佳璋攝　107年5月25日布吉納法索24日宣布與中華民國斷交，民進黨立委何欣純（左3）、陳亭妃（右3）等人25日在立法院召開記者會，譴責中國蠻橫打壓，呼籲團結台灣一致對外。中央社記者謝佳璋攝　107年5月25日

（中央社記者陳俊華台北25日電）布吉納法索昨天宣布跟中華民國斷交。民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天說，非常遺憾、不滿，籲朝野團結對外；民進黨立委蔡適應則說，最近有一波軍事援助，應立即終止合作案。

多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，外交部長吳釗燮昨晚舉行國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交；目前中華民國邦交國已降到18個。

民主進步黨立法院黨團上午在立法院舉行記者會。何欣純呼籲要團結一致對外、譴責中國，「非常遺憾、不滿」，中國屢次在國際社會打壓台灣，總統蔡英文也宣示不會以金錢競逐，會以台灣的優勢建立國際空間。

何欣純說，台灣跟歐美其他國家雖然沒有正式邦交，但最近得到很多國際上的支持與幫助，當台灣的外交有傑出表現時，中國蠻橫打壓，只會激起國人反感，要給予外交部肯定，並敬告在野黨，要以台灣國家利益為利益，不分朝野，一起面對外力，捍衛台灣主權，不該被統戰分化。

民進黨立委羅致政說，台灣「有得有失」，失了一個邦交國，但得到國際社會支持力道加強，特別是在世界衛生大會（WHA）許多大國支持台灣，中國是反制、洩憤式的動作。他也說，前總統馬英九時期「外交休兵」讓這些國家與中國有很多互動及實質關係，現在中國只是「抽牌」，外交部要全面備戰，短期恐有一波波外交攻勢。

民進黨立委蔡適應說，台灣與布吉納法索過去有軍事合作，去年才捐贈兩架UH-1H直升機，據他了解，還有一批軍事援助正在船上運往布吉納法索，預計6月中旬會到非洲，呼籲外交部、國防部應該有立場，既然還沒交貨，就應立即終止合作案。

民進黨立委王定宇表示，中國國民黨說斷交是因為蔡總統的意識形態，但「台灣2300萬人不被北京代表、不被中華人民共和國統治」，這個意識形態哪裡錯了；應思考外交戰略目標有所調整，期待外交部有新戰略、新目標。

民進黨立委蔡易餘、蘇治芬、莊瑞雄上午也舉行「城市外交打頭陣、開創國際新視野」記者會。蔡易餘說，希望外交部可以改變思維，未來能把權力下放給地方政府、民間NGO做外交突破，城市外交是最親民的接觸，現在是臉書、Line的時代，透過民間宣傳力量，把台灣聲音帶到全世界，替台灣外交找另一條出路。（編輯：林興盟）1070525

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