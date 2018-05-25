陳副總統盼藉國外經驗 推動婚姻平權

（中央社記者葉素萍台北25日電）副總統陳建仁今天接見荷蘭人權觀察LGBT全球專案倡導總監迪崔克等人，希望訪賓分享婚姻平權法制經驗，協助政府推動婚姻平權。



陳副總統今天接見荷蘭人權觀察LGBT全球專案倡導總監迪崔克（Boris Dittrich）、法國伊澤爾省議員比內（Erwann Binet）與澳洲新南威爾斯州議員格林威治（Alex Greenwich）一行。這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。



陳副總統致詞表示，訪賓們來訪正是時候，台灣社會正面臨轉捩點。他相信訪賓處理性別和婚姻平權方面的經驗，有助指引前方的道路。



他說，歡迎訪賓們來到這個透過「寧靜革命」，從威權轉變為民主的社會，新聞自由在亞洲排名第一，也是個擁抱人權、多元和平等的社會；「我們達成了令人欽羨的目標，但前方的道路依然漫長，也非一路平順，保障同性伴侶的權益即是一例」。



陳副總統指出，過去幾年來，婚姻平權在台灣各界引發廣泛討論。台灣政府相信，每個人都有追求幸福的權利，包括同性戀、雙性戀及跨性別者。如果兩個人彼此相愛，也願意白首偕老，「我們對於這種一對一的關係，應該予以尊重」。



他也提到，這個議題影響深遠，民眾有不同意見。任何牽涉到婚姻及家庭制度的議題，都必須取得社會共識。「台灣政府正努力聽取各界的意見，以建立共識。如果我們能夠達成共識，婚姻平權將成為重大的社會改革。」



副總統強調，值得慶幸的是，婚姻平權在台灣已具備法制基礎，司法院大法官於2017年5月公布釋憲結果。釋憲結果要求有關機關於該解釋公布之日起2年內，完成相關法律修正或制定，使相同性別兩人得以成立永久結合關係。



他說，行政院將依照釋憲結果，儘速提出法律方案，送交立法院審議；政府也組成了工作小組，來處理婚姻平權的相關議題。總統蔡英文也於日前表示，婚姻平權是許多年輕人關心的事情，這是一個人權的議題，也是社會進步的指標。



副總統說，訪賓們都是推動婚姻平權的先鋒及領導者，他希望訪賓能分享所屬國家婚姻平權法制的經驗，協助政府在台灣推動婚姻平權。（編輯：蘇志宗）1070525