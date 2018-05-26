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松山機場存廢不同調 姚文智呂秀蓮政見交鋒

發稿時間：2018/05/26 15:44

最新更新：2018/05/26 15:44

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（中央社記者劉麗榮、葉素萍台北26日電）表態參選台北市長的民進黨立委姚文智今天說，松山機場應改造成中央公園，目前的功能併入桃園國際機場。前副總統呂秀蓮說，松機是台北接軌國際的大門戶，不可廢。

2018年民主進步黨台北市長候選人電視政見發表會下午在壹電視舉行，表態參選的前副總統呂秀蓮、立委姚文智出席，依抽籤結果，由姚文智先發言，一小時政見會分為申論、相互提問與結論3階段。

姚文智主張，松山機場應應改造成中央公園，增加台北市綠地，減少空氣汙染。

呂秀蓮發表十大政見，其中包括搶救松山機場，暢通國際門戶，提升國際競爭力，並強化國防重鎮。她說，姚文智談到台灣要國際化，台北扮演重要角色，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，要國際化怎麼會廢除松機，只為了一個中央公園。

呂秀蓮認為，松山機場是台北連接國際的大門戶，包括首爾、東京、大陸12個城市及離島地區，松機旁邊有國防部、空軍、海軍司令部等，松機一旦廢除，等於國防重鎮門戶洞開。

雙方交互提問階段，呂秀蓮關切台北松山機場遷移問題，因為桃機施工不順，再加上松山機場的防空識別區受到國際的認證，一旦遷移了，台北的領空就非常危險。

姚文智則說， 北台灣的衛戍、空防已經整合到新竹；未來桃園的機場，就是台北的機場，若第三航廈進度順利，2020年可以完成，它容納的旅客容量，納入松山機場綽綽有餘，松機不是空防的問題，反而是恐怖攻擊會成為潛在的風險。

其他政見方面，兩人都提出老屋都更。姚文智說，台北要進行一場地殼改造運動，快速翻新57萬戶老屋，要用十倍速度翻轉台北；呂秀蓮也提出簡化行政程序，減免租稅，積極推動「防災型都更」，使全市高達60萬戶的30年以上老舊建築早日脫胎換新屋。

姚文智還提出淡水河skyline計畫、長照與社區結合、第二胎由國家養等政見，鼓勵生第二胎，0到5歲每月補貼新台幣一萬元。

呂秀蓮的政見還包括，一殯與二殯整建成智慧科學型的殯葬園區，活化一殯周邊土地，打造「生命科學AI基地」，或開發成「世界宗教園區」。此外，呂秀蓮還主張恢復重陽敬老金，推動「好管家」計畫，在社區辦理管家培訓營，訓練待業男女接受安養、安親及安居的專業訓練，並輔導就業，服務不同家庭。（編輯：鄭雪文）1070526

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