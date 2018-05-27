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德挺台參與世衛大會 駐德代表感謝

發稿時間：2018/05/27 09:13

最新更新：2018/05/27 09:13

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（中央社記者林育立26日專電）德國健康部長史巴恩（Jens Spahn）在今年的世界衛生大會上，呼籲世衛組織邀請所有可作出貢獻的夥伴與會，間接表達對台灣的支持，駐德代表謝志偉對此表示感謝。

史巴恩21日在日內瓦的世衛大會致詞時表示，今年大會口號「全民健康」代表在全球版圖上沒有任何疏漏的地方，健康議題面臨的挑戰不分國界，所以世衛組織應該邀請所有可作出貢獻的夥伴，共同解決問題。

駐德代表謝志偉表示，雖然德國礙於中國的「一中政策」，無法承認台灣，不過政府和國會都支持台灣務實參與國際組織。繼前任健康部長古爾（Hermann Groehe）去年在世衛大會的發言後，德國的健康部長今年又再度表達對台灣的支持，對此他特地去函表示謝意。

謝志偉說，中國的政治操作愈烈，台灣獲得國際聲援的力道就愈強，他呼籲中國政府早日覺醒，讓台灣參與世衛大會並為全人類的健康福祉作出貢獻。

柏林電視台（TV Berlin）上週末的「柏林現場」節目，也邀請謝志偉和擔任健康委員會委員的國會議員克勞斯（Alexander Krauss），討論台灣參與國際受到中國壓力的問題。

克勞斯在節目中表示，德國政府支持台灣參與世衛大會，國會中許多議員也支持台灣參與。他舉例晶片式健保卡說，德國國會從2006年就開始討論要實施，至今仍未通過，台灣醫療衛生的進步值得德國學習。（編輯：紀錦玲）1070527

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