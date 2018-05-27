/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

柯文哲籲民進黨思考 政治需否如此肅殺

發稿時間：2018/05/27 12:13

最新更新：2018/05/27 12:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 台北市長柯文哲（圖）27日在花博爭艷館出席第6屆愛天使園遊會，在參觀攤位時還貼了紋身貼紙。中央社記者吳家昇攝　107年5月27日台北市長柯文哲（圖）27日在花博爭艷館出席第6屆愛天使園遊會，在參觀攤位時還貼了紋身貼紙。中央社記者吳家昇攝　107年5月27日

（中央社記者梁珮綺台北27日電）民進黨選對會擬28日提台北市長建議人選，民進黨籍北市副市長陳景峻去留受關注，台北市長柯文哲說，台灣政治需要反省，「民進黨也要思考一下，一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？」

柯文哲今天上午出席第6屆愛天使園遊會，參觀攤位，並與治療犬互動。

他會前受訪時表示，陳景峻曾任三重市長、立法委員、行政院秘書長，擅長協調，所以到台北市政府擔任副市長一職，他說，陳景峻熱衷於市政工作，卻因民進黨要自提人選，被眾人逼迫決定去留。

柯文哲表示：「曾幾何時，我們不僅在社會上用意識形態檢查自己同胞，在整個政策運作上，也開始用黨籍壓迫自己的同志」，他說，台灣的藍綠互相壓迫，整個國家無法平順往前進。

他表示：「民進黨也要思考一下，一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？」認為若陳景峻去職，一定會有下一個民進黨籍離開，「難道連有民進黨籍的秘書都不能在台北市工作？這就是有問題」。

對於年底選舉備戰，柯文哲曾表示，要將選舉費用降到最低；他今天重申，完整論述還在思考，不過，選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始，他說，他曾問過國民黨2個尖銳題目，「馬英九選過2次台北市長、2次總統，他的選舉費用跟向監察院報的有一樣嗎？差額怎麼處理？」

柯文哲說，這個題目適用於所有藍綠的大咖政治人物，「大家心理有數」，他也強調，希望在每次選舉當中，帶進新的政治文化。

他說，「我的選舉帳戶很多人都在call-in節目東罵西罵」，而他內心想的是，公布帳戶不代表清廉，「問題是你們連公布都不敢公布，又算什麼？」（編輯：李亨山）1070527

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP