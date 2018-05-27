邱鏡淳：若有人脫黨參選 新竹縣長拱手讓人

（中央社記者謝佳珍台北27日電）中國國民黨新竹縣長提名難產。新竹縣長邱鏡淳今天表示，新竹縣目前是「三分天下」，國民黨任何人脫黨參選，都會把縣長寶座拱手讓人；新竹縣長提名，黨中央一定會協調。



年底新竹縣長選舉，民主進步黨已經確定由前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方出馬，民國黨主席徐欣瑩也決定親自上陣，但國民黨人選遲未敲定，這也是到目前國民黨唯一還沒有通過提名的縣市。



國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態參選新竹縣長。



國民黨經過3次協調會後，決定循「台中模式」，以不公開辦初選，採全民調決定提名人選；不過，地方出現雜音，認為有利於知名度較高的非客家籍、由民進黨轉國民黨的林為洲。



徐兆璋表明不參加全民調，兼任新竹縣黨部主委的陳見賢請辭主委，甚至揚言「只要國民黨提名錯的人，我就脫黨參選到底」，陳見賢公開支持楊文科。



國民黨中央多次表態，尚未與民調公司敲定檔期，在民調執行前，若地方能自行整合，黨中央樂觀其成，黨中央也會密集與地方協調。



對於新竹縣長提名人選難產，邱鏡淳下午告訴中央社記者，他即將退休，且行政要中立，他認為黨中央一定會協調。



邱鏡淳說，大家都很急，也對現況很了解，國民黨一定要團結，新竹縣目前是「三分天下」，國民黨任何人要脫黨參選，不管實力多強，都沒有贏的本錢，一定會把縣長寶座拱手讓人。



邱鏡淳認為，每位擬參選人都應該以大局為重，危機就是轉機，值此關鍵時刻，要比哪一個能贏、哪一個能團結、哪一個能被民眾接受，一定要是最大公約數，否則若出來參選可能當砲灰。



國民黨黨務人士也說，為避免火車對撞，黨中央與地方都會積極協調，以免影響年底縣長選情，甚至2020年的立委與總統選舉。



黨務人士表示，年底新竹縣是縣長、縣議員、鄉鎮市長、村里長、鄉鎮市民代表「五合一」選舉，縣長參選人獲黨中央、縣府團隊、議會團隊、鄉鎮市長的支持，缺一不可，選情才會穩。



黨務人士說，提名過程只是手段，勝選才是最後目的，新竹縣長提名沒有時程表，樂見地方自行整合。（編輯：蘇志宗）1070527