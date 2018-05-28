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賴清德祝心想事成 姚文智：對勝選很有信心

發稿時間：2018/05/28 10:56

最新更新：2018/05/28 10:56

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（中央社記者游凱翔台北28日電）行政院長賴清德今天祝福有意角逐台北市長選舉的民主進步黨籍立法委員姚文智「心想事成」；姚文智受訪時表示，「丞相，起風了」，如果獲民進黨提名，對勝選很有信心。

曾任台南市長的賴清德上午在台北市覺修宮參拜時表示，祈求台灣風調雨順、國泰民安，也要感謝覺修宮在台南大地震、捐助救護車及復康巴士等議題上對社會所做的貢獻。

賴清德也感謝姚文智，他說，姚文智任立委期間，支持前瞻基礎建設、中央政府預算、整體政策與經濟發展等，從中看到姚文智對城市發展的熱情，祝福姚文智「心想事成」。

姚文智會後接受媒體訪問表示，他剛原本想對賴清德說「丞相，起風了」；如果民進黨確定提名他參選台北市長，相信市民了解他的願景後，風向會慢慢轉向民進黨；他也要讓市民知道，台北建設需中央政府支持，中央、地方密不可分。

他說，提出什麼樣的訴求、願景讓台北更好才是選戰主軸，雖然這段期間讓他感到孤軍奮戰，也覺得充滿挫折，但改造台北的夢想持續召喚他，給他很大動能，讓台北更好就是他的信念。

「丞相，起風了」是網路「鄉民」用語，用詼諧趣味方式形容社會議題的「風向」（如鄉民主流意見）已開始改變。

民進黨選舉對策委員會召集人陳明文昨天表示，28日上午選對會將開會討論台北市長人選徵召案，提出建議案給民進黨主席蔡英文參考，如果蔡英文說OK，30日送民進黨中央執行委員會討論，中執會有最終決定權。（編輯：李明宗）1070528

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