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試院：公務員辭職增 原因以個人因素多

發稿時間：2018/05/28 11:00

最新更新：2018/05/28 11:00

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（中央社記者謝佳珍台北28日電）考試院秘書長李繼玄今天表示，民國106年公務人員辭職人數較105年增加，有2092人，這兩年辭職原因都以「個人因素」最多，因「待遇福利」、「訓練發展」等辭職人數相對較少。

立法院司法及法制委員會上午邀考試院秘書長李繼玄、銓敘部長周弘憲、考選部長蔡宗珍報告業務概況。

李繼玄報告表示，105年及106年各機關辭職登記人數分別為1893人及2092人，主要原因都以「個人因素」占多數，超過總辭職人數8成，其次為「工作因素」、「管理因素」。因為「待遇福利」、「訓練發展」原因辭職相對較少。

他說，進一步分析「個人因素」，以「另有他就」最多，其後依序為「照顧家屬」、「進修升學」、「健康欠佳」。

分析不同年齡層的辭職原因，李繼玄表示，30歲以下因「另有他就」、「進修升學」、「興趣不合」的辭職比率高於其他年齡層；31歲至40歲因「搬家、返鄉」辭職的比率高於其他年齡層，且因「照顧家屬」辭職的比率僅次於41歲至50歲者；41歲至50歲因「自行創業」、「照顧家屬」辭職的比率高於其他年齡層，另因「健康欠佳」辭職比率僅次於51歲以上者；51歲以上因「健康欠佳」辭職的比率高於其他年齡層。

中國國民黨籍立法委員林德福質詢表示，因為政府推動年金改革，服公職不再是熱門選項，民眾報考意願下降，且加上國考未足額錄取，出現人力短缺。

蔡宗珍表示，高普考很多類科大爆滿，不足額錄取類科沒有增加，固定在土木工程、消防檢查等固定類科，原因多端，並非公職不吸引人。

民主進步黨籍立委鍾孔炤認為，公務員工作、薪資、退休收入穩定，但年金改革後，是否影響民眾報考意願，且引發晚退休潮。

李繼玄說，年改是否發生晚退休潮，7月1日實施後，銓敘部在一、二年後會有初步輪廓，目前都是大家主觀預測。（編輯：郭萍英）1070528

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