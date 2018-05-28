蔡總統：台灣政府很重視照顧退役軍人

總統蔡英文（右）28日在總統府接見美國海外作戰退伍軍人協會總會長哈蒙（Keith Harman）（左）。中央社記者鄭傑文攝 107年5月28日

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天接見美國海外作戰退伍軍人協會總會長哈曼時強調，「對於退役軍人的照顧，台灣政府一樣很重視」；台灣長期累積照顧榮民豐富經驗，是長照制度基礎之一。



蔡總統今天在總統府接見哈曼（Keith Harman）時提到，美國海外作戰退伍軍人協會跟眷屬有將近170萬的會員，不僅對照顧退伍軍人政策有很大影響力，相關政策建言也受到美國政府高度重視。



蔡總統說，美國海外作戰退伍軍人協會每年提交支持中華民國的決議文，敦促美國政府跟國會出售台灣在防衛上所需要的科技武器跟裝備，並且強化雙邊在安全領域上的合作跟交流，她要藉此機會，感謝協會對台灣長期支持。



蔡總統指出，美國一直以來對區域和平穩定，扮演重要角色，不僅透過台灣關係法售予台灣防禦性武器，相關的安全合作與承諾，也對穩定台海和平的區域情勢，有高度的重要性；此外，近期通過的台灣旅行法，更是台灣跟美國高層官員進一步交流跟互訪的重要里程碑。



另外，蔡總統提到，「對於退役軍人的照顧，台灣政府一樣很重視」，各位這次將參訪台北榮民總醫院，台灣以世界頂尖的醫療提供給退役同胞高水準醫療照顧，相信在參訪過程，可以參考彼此經驗。



總統說，台灣政府正全力推動長照2.0，因應即將來到的人口結構變化，台灣長期累積照顧榮民朋友的豐富經驗，同樣是長照制度的基礎之一。(編輯：陳永昌)1070528