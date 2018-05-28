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吳志中：台灣在對抗威權的前線 撐住台灣就撐住民主

發稿時間：2018/05/28 12:42

最新更新：2018/05/28 12:42

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（中央社記者石秀娟台北28日電）外交部政務次長吳志中今天指出，台灣長期受中國威脅，在民主與威權對抗的戰役中，台灣是前線領導國家，台灣撐住，其他民主國家就能撐住，如果台灣倒了，其他民主國家的安全性也面臨危險；台灣有很多可貢獻的地方，他呼籲民主國家與台灣合作。

吳志中今天在台灣民主基金會舉辦的「捍衛民主：對抗威權之侵蝕」會議上發表致詞。他指出，這場會議的主題非常重要，更重要的是，民主國家如何對抗這些挑戰。

他指出，面對全球威權勢力崛起，台灣是在前線的國家，中國長期對台灣威脅，台灣成為抗拒威權勢力的領導者，在這場戰役，「台灣是國際社會獨特且重要的資產。」

吳志中表示，中國受到經濟快速成長的鼓舞，利用民主社會開放的特性，侵蝕民主傳統。

他說，從他的辦公室外，他常看到中國的支持者揮舞中國國旗，用喇叭大聲播放軍樂，對此，有人建議要禁止，畢竟台灣演藝人員在中國也被禁止秀出我國國旗，但吳志中表示台灣是有言論自由的國家。

他指出，無論在台灣或世界其他地方，中國運用其影響力的方式，從軟實力、到鋭實力、再到硬實力，越趨不加掩飾，最近提出吸引台灣人到中國唸書、工作的措施，處處干預台灣國際參與，出動軍機繞台，誇大對我邦交國的金援允諾，無恥掠奪我邦交國，這些卻是無法做到的承諾。

在其他國家，吳志中說，中國利用它提供的獎學金或獎助，干預孔子學院運作，禁止他們討論對中國敏感的議題，尤其是被中國視為核心利益的議題，不能批評中國，不能允許西藏精神領袖達賴喇嘛訪問，不能與台灣有官方接觸，必須遵守中國的一個中國原則等。

吳志中說，在澳洲、紐西蘭、東歐國家、美國以及其他地方，中國也試圖干涉他們的政策制定過程，讓他們做出對中國有利的決定。他並對中國的「一帶一路」無法替相關國家帶來利益提出批評。

對於美國指中國要求美國航空公司改變對台灣稱謂，是「歐威爾式胡言亂語」，吳志中進一步說，中國一再對國際社會宣稱台灣是中國一省，要國際社會接受這個與事實不符的主張，就像已故英國作家喬治歐威爾（George Orwell）在小說「一九八四」中所說的老大哥，試圖控制資訊、重寫歷史，是一種「雙重思想」，而這「不只對台灣是危險的，對全世界也是。」

吳志中指出，面對威權勢力對民主發動進攻，包括傳遞不實資訊、網路攻擊、賄賂、經濟脅迫、竊取科技、侵蝕國內政治，「台灣的地位非常重要」，「台灣撐住，其他民主國家就能撐住，如果台灣倒了，其他民主國家的安全性也面臨危險」，這是為何台灣要在各層面跟全世界連結的原因。

他說，雖然在爭取外交認同上，台灣遇到困難，但在經濟上並非如此，台灣的資訊科技產業對世界而言非常重要，如果台灣受到中國傷害，會影響到全世界。

吳志中表示，當中國繼續在世界擴張其勢力，台灣是可以阻擋它的「絆腳石」，台灣的安全不只是與台灣自身的戰略利益有關，還關係到美國、日本、澳洲、印度等理念相近國家的戰略利益，「我們希望貢獻我們的強處，與理念相近的國家合作。」

他也指出，中國視台灣的民主為一個威脅，對區域內的其他國家而言，台灣也是他們的希望燈塔，「當我們的基本價值受到威脅時，我們必須合作捍衛民主。」

吳志中提出台灣能貢獻國際社會的許多面向，包括發展健保的經驗、人道救援能力、協助訓練醫療專業人員、領航綠能發展等，世界需要台灣，台灣也希望與世界合作。(編輯:黃上芬)

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