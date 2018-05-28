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斷交當天賣荔枝遭批 府:部份人士輕視農民的辛苦

發稿時間：2018/05/28 15:43

最新更新：2018/05/28 15:57

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布吉納法索24日與我斷交，總統蔡英文當天下午在網路推銷荔枝，引發質疑。（圖取自蔡英文臉書www.facebook.com）布吉納法索24日與我斷交，總統蔡英文當天下午在網路推銷荔枝，引發質疑。（圖取自蔡英文臉書www.facebook.com）

（中央社記者葉素萍台北28日電）布吉納法索24日與我斷交，總統蔡英文當天下午在網路推銷荔枝，引發質疑；總統府發言人黃重諺今天說，關心農民和維護國家主權，都是總統的工作，混淆兩件事，是不負責任的政治操弄。

黃重諺今天在總統府新聞說明時指出，關心農民和維護國家主權，都是總統的工作，部分人士基於政治或其他理由，將兩件事混淆，是不負責任的政治操弄，輕視農民的辛苦和需求。

他說，過去這段期間，中國以金錢外交等手段，誘迫布國終止與台灣外交關係，相關情勢，國安單位一直都有詳盡掌握。「有關布方預計發布終止外交關係訊息一事，時間是在這項支持農民的既定行程之後」，總統與國安單位在掌握相關情勢後，也馬上進行各項妥善處置。

黃重諺強調，國家處境辛苦，第一線的外交團隊正全力以赴，請國人多給予鼓勵，做外交團隊最大的後盾。（編輯：陸倩瑤）1070528

高雄大樹玉荷包明天正式開賣，我和菊姐今天特別來幫農民推銷！ 訂購網站：https://ikh.tw/buy/lichi/

蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2018年5月23日

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