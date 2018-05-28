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吳釗燮：海地總統來訪 建立高層緊密關係

發稿時間：2018/05/28 16:32

最新更新：2018/05/28 16:32

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（中央社記者顧荃台北28日電）海地總統摩依士今天抵台進行國是訪問，總統蔡英文明天將以軍禮歡迎。外交部長吳釗燮今天說，希望建立高層緊密情誼；資深外交官員指出，安排高層官員來訪，不可能只用幾天時間。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）與第一夫人瑪婷摩依士（Martine Moise）應中華民國政府邀請，今天起至6月1日率領30人訪問團來台訪問。這是摩依士去年2月就任海地總統後首度訪台，總統蔡英文將於總統府府前廣場以隆重軍禮歡迎，並將舉行雙邊會談及簽署聯合公報，蔡總統也將以國宴款待訪團。

由於多明尼加與布吉納法索相繼斷交，中國時報報導，台灣1個月內連續斷交2個邦交國後，海地被點名是下一個斷交國。蔡政府為固盤，急邀海地總統摩依士今日抵台進行5天國是訪問。

吳釗燮上午前往立法院外交委員會，報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」並備質詢，國民黨立委李彥秀質詢時詢問，海地來訪，是否要談更好的援助條件？

吳釗燮回應，國家之間的邦交，除了發展比較先進的國家提供具體協助之外，高層人士之間的情誼也非常重要。海地總統清晨抵達台灣，他也去機場迎接，這是摩依士就任後首度來台進行國事訪問，希望藉此能跟台灣政府高層之間有更密切交流、建立更密切關係。

國民黨立委江啟臣也詢問，海地總統來訪會不會要求加碼協助？吳釗燮說「不會」，摩依士來訪是台灣邀訪，希望建立高層之間更緊密的關係。

不願具名的資深外交官員告訴中央社記者，例行的高層互訪，是外交工作的重點之一，而且是經常性的工作，有助於深化友邦高層情誼及邦誼。

外交官員指出，安排高層來訪不可能只花幾天時間，常常要花到數月甚至半年以上，吳釗燮1日曾公開表示，海地外交部長羅迪格（Antonio Rodrigue）正在台灣訪問，就是為了安排海地總統即將訪台事宜。

外交官員說，海地長年面臨風災、缺電等問題，所以摩依士此次來訪，安排參訪電廠等基礎設施，以協助其治國建設計畫，把這些參訪安排跟斷交、談條件掛鉤，非常沒有意義。（編輯：李淑華）1070528

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