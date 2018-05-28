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基層警消加薪拚立院過關 柯建銘：警察節禮物

發稿時間：2018/05/28 23:00

最新更新：2018/05/28 23:00

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（中央社記者陳俊華台北28日電）民進黨團總召柯建銘今天表示，行政院長賴清德晚間邀各部會討論警察人員人事條例修正草案，會中達成共識，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額，盼在明天立法院會中通過。

民進黨籍立委李俊俋晚間向中央社記者表示，日前朝野黨團協商時，大家都沒什麼意見，當天參與協商的國民黨立委有簽字，但因黨團幹部還沒簽，明天有沒有辦法三讀還不清楚，至少希望能在警察節前順利通過。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘晚間在臉書發文表示，賴清德傍晚邀集行政院秘書長卓榮泰、內政部長葉俊榮、人事行政總處人事長施能傑、主計總處主計長朱澤民、銓敘部長周弘憲、警政署長陳家欽，及民進黨立法委員段宜康、李俊俋與會，會商警察人員人事條例第22條附表修正草案。

柯建銘說，會中達成協商共識，將警正四階（兩線一星）以下人員的最高年功俸俸額從原先的500俸點提升到525俸點，並將警正三階（兩線二星）的俸額再加到550俸點，每月約可加薪新台幣1370元，第一年約有2萬8000人受惠，未來將澤被6萬6000位警消人員。

柯建銘表示，修正草案可望在明天立法院會中三讀通過，相信朝野黨團都會願意全力支持本案，在6月15日警察節前夕，送給基層警消最溫暖的警察節禮物，民進黨政府以實際行動，提升警消人員待遇，向全體辛勞的人民保母致敬。

他說，除了將警正四階以下人員的俸點調升外，為了有利領導統御並且提振警官士氣，也將警正三階的年功俸調升至550俸點，與兩線一星以下員警的525俸點作出區隔，鞏固其領導地位與士氣，有利於警政體系內部分工，約有8100位警官可獲調薪，希望能夠慰勞警官辛勞。

李俊俋說，警正四階以下基層警消人員最高年功俸額，將從現行500元，提升1級至525元，目前年功俸已達到500元者約有2萬8000多人，通過後比較能舒緩現在的問題。

另外，將警正三階的年功俸調升至550俸點，是因為有部分警察跟警官都是525，警大畢業跟警專畢業沒有差別，所以才調高到550。（編輯：趙蔚蘭/林淑媛）1070528

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