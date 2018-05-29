/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票姚文智木村拓哉陳偉殷
>rss

法媒：台美弱化 在非洲制衡中國力量漸少

發稿時間：2018/05/29 09:33

最新更新：2018/05/29 09:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
外交部長吳釗燮24日晚間在記者會中正式宣布，布吉納法索與中華民國斷交，台北使館特區外的布吉納法索國旗也隨即降下。（中央社檔案照片）外交部長吳釗燮24日晚間在記者會中正式宣布，布吉納法索與中華民國斷交，台北使館特區外的布吉納法索國旗也隨即降下。（中央社檔案照片）

（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）法國世界報一篇文章表示，非洲國家布吉納法索與台灣斷交，原因出於金錢和美國勢力在非洲減弱，少了台灣與美國，能在非洲制衡中國強權的力量將越來越少。

世界報（Le Monde）專欄作者勒貝茲克（Sebastien Le Belzic）以「為何布吉納法索離棄台灣」為題撰文表示，今年4月，總統蔡英文造訪非洲友邦史瓦帝尼，在首都墨巴本（Mbabane）停留4天，算是很長；這次訪問對中華民國來說很重要，在5月24日布吉納法索宣布與台灣斷交後，台灣的非洲友邦只剩史瓦帝尼一個。

文章表示，這盤「兩個中國」間的外交棋局走勢對北京有利，原因之一在於美國總統川普（Donald Trump）入主白宮，大幅減弱了美國在非洲的立場，也因此間接弱化美國庇蔭下的台灣在非洲的立場，但最明顯也最務實的理由是財務。

文章指出，中國在非洲以大筆金錢和令人咋舌的基礎建設工程展開「新絲路」計畫，在「支票政治」上又躍進一步，但非洲得要效忠才能分到一杯羹，自從中國國家主席習近平把「台灣回歸祖國」當作2020年目標的優先項目以來，中國對此就特別敏感。

根據文章，布吉納法索總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）作了與台灣斷交的歷史性決定，也是為了終結前總統龔保雷（Blaise Compaore）於1994年與台灣建交的政策；建交後，布吉納法索接受了台灣的衛生和社會援助，布吉納法索學生也受惠於台灣的獎學金待遇。

文章表示，前總統馬英九曾兩度造訪布吉納法索，龔保雷則10度訪台，兩位領袖相繼離任，預示了事態會有根本上的改變；無論如何，對台灣而言，要跟上中國的慷慨程度，變得越來越難；對布吉納法索而言，沒有北京的援助，國家也不可能走出經濟困境。

文章引述漢學學者高敬文（Jean-Pierre Cabestan）的說法表示，1994年以來，台灣對布吉納法索一直慷慨協助，讓布吉納法索變成一扇窗或一種模式，展現台灣善待貧窮國家的承諾；但同時，中國也懂得與布吉納法索維持貿易關係，中國企業在布吉納法索的存在感也比台灣強很多，於是「就像在其他國家一樣，與中華人民共和國的關係正常化，成為布吉納法索的內政議題」。

文章提到，一頁歷史已經翻了過去，卡波雷將首度參加9月在北京舉行的中非合作論壇峰會，屆時所有非洲國家代表都會出席，除了史瓦帝尼。

文章最後表示，北京只想看到一場在國際上更加孤立台灣的外交勝利，台灣漸漸離開非洲，美國勢力又在退卻，能在非洲對抗中國強權的對立力量就越來越稀少了。（編輯：紀錦玲）1070529

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP