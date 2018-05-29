法媒：台美弱化 在非洲制衡中國力量漸少

外交部長吳釗燮24日晚間在記者會中正式宣布，布吉納法索與中華民國斷交，台北使館特區外的布吉納法索國旗也隨即降下。（中央社檔案照片）

（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）法國世界報一篇文章表示，非洲國家布吉納法索與台灣斷交，原因出於金錢和美國勢力在非洲減弱，少了台灣與美國，能在非洲制衡中國強權的力量將越來越少。



世界報（Le Monde）專欄作者勒貝茲克（Sebastien Le Belzic）以「為何布吉納法索離棄台灣」為題撰文表示，今年4月，總統蔡英文造訪非洲友邦史瓦帝尼，在首都墨巴本（Mbabane）停留4天，算是很長；這次訪問對中華民國來說很重要，在5月24日布吉納法索宣布與台灣斷交後，台灣的非洲友邦只剩史瓦帝尼一個。



文章表示，這盤「兩個中國」間的外交棋局走勢對北京有利，原因之一在於美國總統川普（Donald Trump）入主白宮，大幅減弱了美國在非洲的立場，也因此間接弱化美國庇蔭下的台灣在非洲的立場，但最明顯也最務實的理由是財務。



文章指出，中國在非洲以大筆金錢和令人咋舌的基礎建設工程展開「新絲路」計畫，在「支票政治」上又躍進一步，但非洲得要效忠才能分到一杯羹，自從中國國家主席習近平把「台灣回歸祖國」當作2020年目標的優先項目以來，中國對此就特別敏感。



根據文章，布吉納法索總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）作了與台灣斷交的歷史性決定，也是為了終結前總統龔保雷（Blaise Compaore）於1994年與台灣建交的政策；建交後，布吉納法索接受了台灣的衛生和社會援助，布吉納法索學生也受惠於台灣的獎學金待遇。



文章表示，前總統馬英九曾兩度造訪布吉納法索，龔保雷則10度訪台，兩位領袖相繼離任，預示了事態會有根本上的改變；無論如何，對台灣而言，要跟上中國的慷慨程度，變得越來越難；對布吉納法索而言，沒有北京的援助，國家也不可能走出經濟困境。



文章引述漢學學者高敬文（Jean-Pierre Cabestan）的說法表示，1994年以來，台灣對布吉納法索一直慷慨協助，讓布吉納法索變成一扇窗或一種模式，展現台灣善待貧窮國家的承諾；但同時，中國也懂得與布吉納法索維持貿易關係，中國企業在布吉納法索的存在感也比台灣強很多，於是「就像在其他國家一樣，與中華人民共和國的關係正常化，成為布吉納法索的內政議題」。



文章提到，一頁歷史已經翻了過去，卡波雷將首度參加9月在北京舉行的中非合作論壇峰會，屆時所有非洲國家代表都會出席，除了史瓦帝尼。



文章最後表示，北京只想看到一場在國際上更加孤立台灣的外交勝利，台灣漸漸離開非洲，美國勢力又在退卻，能在非洲對抗中國強權的對立力量就越來越稀少了。（編輯：紀錦玲）1070529